כיכר השבת
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ברקע המתיחות עם איראן: חשש להתרסקות מטוס מטען פקיסטני במפרץ עומאן

מטוס מטען של פקיסטני נעלם הערב מעל הים הערבי, בדרכו משארג'ה שבאיחוד האמירויות לקראצ'י שבפקיסטן | הקשר עם הצוות אבד כ-300 קילומטרים ממערב ליעד, לאחר שדיווח על בעיית ניווט וביקש סיוע | רשות התעופה הפקיסטנית פתחה במבצע חיפוש והצלה (בעולם)

מבזק חדשות
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מבזקים נוספים

23:14

נהג בן 23 נפצע בינוני בתאונה עצמית באבו גוש

נהג רכב בן 23 נפצע בינוני הלילה בתאונה עצמית ברחוב עבד אל רחמן באבו גוש. לפי חובשי איחוד הצלה, הנהג התנגש בשני רכבים ונחבל בידיו. הוא קיבל טיפול רפואי ראשוני בזירה ופונה לבית החולים במצב בינוני.

קובי רוזן
22:59

נתניהו וטראמפ שוחחו: דנו במהלכים במפרץ ובהתבטאויות ארדואן

ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ קיימו הערב שיחה נוספת במסגרת הקשר הרציף ביניהם. טראמפ עדכן את נתניהו במהלכים האמריקנים במפרץ. נתניהו העלה את חומרת התבטאויות ארדואן ואנשיו נגד קיומה של מדינת ישראל ואת הצורך בקיום אזורי ביטחון בגבולות ישראל. השניים קבעו המשך תיאום בין המדינות בגזרות השונות.

כיכר השבת
21:51

הכרעה נטולת פשרות: הרב הראשי אוסר חילול שבת ליצירת מורל בצה"ל

במכתב תקיף וחד משמעי, הגאון רבי קלמן מאיר בר קובע: העלאת מורל אינה פיקוח נפש ואינה מתירה חילול שבת. הרב מזהיר מפני הרחבת היתרים וקובע כי הכרעות בנושאי דת ומלחמה מסורות אך ורק לגדולי התורה  (יהדות)

יאיר טוקר
21:32

רוכב אופנוע בן 21 נפצע בינוני בתאונה בתל אביב

צעיר בן 21 נפצע במצב בינוני לאחר שנפגע מרכב בעת שרכב על אופנוע בדרך קיבוץ גלויות בתל אביב. הרוכב סובל מחבלות בחזה ובגפיים. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים איכילוב. האירוע דווח בשעה 20:48.

קובי רוזן
21:31

עדות מצמררת מתקופת השואה וה"חכם" שניסה להביא משאית לשבט נידח

הרב אקריש מעניק לנו פרספקטיבה חדשה שתגרום לכל אחד מאיתנו לעצור ולשאול: האם המילים שאני בוחר להוציא מהפה היום, בונות או הורסות? | כיצד להפסיק להתייחס לדיבור כאמצעי תקשורת גרידא, ולהתחיל לראות בו כלי רב-עוצמה של יצירה ושינוי? (יהדות)

הרב יואב אקריש
21:24

שלוש תשובות לשאלה שכולם שואלים | צפו

בשיעור זה הרב אשר פרקש מביא 3 תשובות יסודיות שנאמרו לשאלה הייסודית שנשאלה רבות, מדוע הקב"ה מנסה את בני האדם? | כל תשובה מגלה זווית שונה לגמרי על מטרת הניסיון בחיים. ולבסוף, תורת החסידות מגלה את התשובה העמוקה מכולן (חסידות)

הרב אשר פרקש
20:46

מי עוצר אשכנזים? ינון מגל לומד אנגלית ומירי רגב ב"בלקאאוט" | צפו

טראמפ מסדר לביבי כיסא אבל שרה עוד לא מסכימה שיזוז | ינון מגל לומד אנגלית כדי לתפוס את הכיסא | פינדרוס מציע לירות ברגליים ולזימי לא ממש שמחה | מירי רגב בפרשת בלק עם קונטרול | פרוש באזיקים — ממתי בכלל עוצרים אשכנזים? | צבי סוכות חוטף סטירה ומתלונן על האוזניים | יוסי עבדו מסכם שבוע ב'החדשות הלא באמת חשובות' • צפו (אולפן כיכר)

יוסי עבדו
20:45

נעצרו שני ראשי ארגון הפשיעה חרירי בחשד להחזקת נשק

משטרת ישראל עצרה שניים מראשי ארגון הפשיעה חרירי בחשד להחזקת אמצעי לחימה והפרת צו הגבלה מנהלי. המעצרים בוצעו במסגרת פעילות ממוקדת של יאחב"ל להב 433, בשיתוף יחידת מתפ"א והמשמר הלאומי צפון. על החשודים הוטלו הגבלות שכללו מעצר בית מלא, מניעת יציאה מהארץ ומניעת קשר עם חברי הארגון. במהלך הפעילות נתפסו אמצעי לחימה.

קובי רוזן
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