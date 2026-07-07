בשיעור זה הרב אשר פרקש מביא 3 תשובות יסודיות שנאמרו לשאלה הייסודית שנשאלה רבות, מדוע הקב"ה מנסה את בני האדם? | כל תשובה מגלה זווית שונה לגמרי על מטרת הניסיון בחיים. ולבסוף, תורת החסידות מגלה את התשובה העמוקה מכולן (חסידות)

הרב אשר פרקש