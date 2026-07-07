צבא ארה"ב תוקף יעדים באיראן בתגובה לתקיפת המיכליות בהורמוז

כוחות צה"ל פעלו לפני זמן קצר באזור קריית ארבע וחברון בעקבות קולות ירי. בסריקות שנערכו אותר קליע שפגע בבית בקריית ארבע. כוחות צה"ל ממשיכים לפעול בחברון לאיתור מקורות הירי, תוך ריכוז מאמץ מבצעי ומודיעיני במטרה לאתר חשודים ולהסיר את האיום.ב. ניסני
מספר פיצוצים נשמעו בנמל סיריכ, בבנדר עבאס ובאי קאשאם שבאיראן | כעבור זמן קצר לקחה ארה"ב אחריות על המתקפה | סנטקום מבהיר: מדובר בתגובה למתקפות האיראניות בהורמוז (חדשות)ישראל גראדווהל
מספר פיצוצים נשמעו בנמל סיריכ ובאי קאשאם שבאיראן | כעבור זמן קצר לקחה ארה"ב אחריות על המתקפה | סנטקום מבהיר: מדובר בתגובה למתקפות האיראניות בהורמוז (חדשות)ישראל גראדווהל
בהקלטות שנחשפו הערב נשמע אומר ראש השב"כ דוד זיני כי "הסיבה שהסכמתי (לתפקיד) זה שבנושא הזה הרגשתי שאני כשיר מאוד, אולי יותר מרבים וטובים אחרים - היכולת להיות נאמן לדרג הנבחר" | לדבריו, "יש לו אג'נדה" | הוא תקף את ההתנהלות המשפטית ואמר: "עורכי דין משתמשים בזכויות אדם - קשקוש בלבוש" | יאיר גולן תקף את זיני - בן גביר תומך (ביטחון)ב. ניסני
לאחר חודשים של עימות חסר תקדים בין איראן, ארה"ב וישראל, השווקים הצליחו לבלום קריסה בזכות שחרור מאגרי חירום והסכמות זמניות - אך מאחורי הירידה במחירים מסתתרת מציאות שברירית במיוחד (בעולם)אבישי לוי
מטוס מטען של פקיסטני נעלם הערב מעל הים הערבי, בדרכו משארג'ה שבאיחוד האמירויות לקראצ'י שבפקיסטן | הקשר עם הצוות אבד כ-300 קילומטרים ממערב ליעד, לאחר שדיווח על בעיית ניווט וביקש סיוע | רשות התעופה הפקיסטנית פתחה במבצע חיפוש והצלה (בעולם)יוסי נכטיגל
צה"ל יקיים מחר (יום ד') בשעות הבוקר תרגיל צבאי ברמת הגולן. במהלך התרגיל צפויה תנועה ערה של כוחות ביטחון וכלי רכב, וישמעו הדי פיצוצים באזור. צה"ל הבהיר כי אין מדובר באירוע ביטחוני, ובמקרה של אירוע אמיתי התושבים יעודכנו על ידי כוחות הביטחון.ב. ניסני
ההפגנה הלילית נגד עבודות הרכבת הקלה בירושלים: מפגינים מנסים לחסום לסירוגין צירי תנועה באזור בר אילן ומבעירים עצים על הכביש | המשטרה הכריזה על הפרת סדר וכוחות משטרה ומג״ב פועלים לפינוי הצירים | צפו בתיעודים מהמקום (חרדים)קובי ישראל
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