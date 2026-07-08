מחבל שניסה להסתנן דרך מעבר רחל החל לירות אבנים לעבר כוחות הביטחון • עם הגעת לוחמי מג"ב, שלף סכין והניף אותה לעבר הכוח | נוטרל בירי מדויק לפלג גופו התחתון (משטרה)

כיכר השבת