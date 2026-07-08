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התקיפות באיראן | כך זה נראה מעין הציפור של מטוסי הקרב האמריקאים

צבא ארה"ב עדכן לפנות בוקר כוחות פיקוד מרכז ארה"ב השלימו סבב נוסף של תקיפות התקפיות נגד איראן ופגעו ביותר מ-80 מטרות בתחמושת מדויקת כתגובה מיידית להתקפות האחרונות של איראן על כלי שיט מסחריים החוצים את מצר הורמוז | תיעוד מהתקיפות (בעולם)

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07:17

ניסיון פיגוע דקירה במעבר רחל: מחבל נוטרל לאחר שהניף סכין לעבר לוחמי מג"ב

מחבל שניסה להסתנן דרך מעבר רחל החל לירות אבנים לעבר כוחות הביטחון • עם הגעת לוחמי מג"ב, שלף סכין והניף אותה לעבר הכוח | נוטרל בירי מדויק לפלג גופו התחתון (משטרה)

כיכר השבת
07:15

לוחמי צה"ל חיסלו חיזבאללה מחבל שירה על כוחות צה"ל בבינת ג'בייל

כוחות חטיבת המילואים עוצבת יפתח ביצעו סריקות במבנה בבינת ג'בייל • מחבל חיזבאללה ירה לעבר הכוחות ונחסל | לוחמת עוקץ השיבה באש והכלב נהרג (צבא וביטחון)

ב. ניסני
07:11

חיסול מחבל חיזבאללה בבינת ג'בייל לאחר שירה לעבר כוחות צה"ל

כוחות חטיבת המילואים עוצבת יפתח חיסלו אתמול מחבל חיזבאללה בבינת ג'בייל שירה לעברם במהלך סריקות במבנה. הסריקות נערכו באזור בו התרחשה התקלות ביום חמישי האחרון, שבה נפצע לוחם במילואים באורח קשה. הכוחות השיבו באש מיידית וחיסלו את המחבל. אין נפגעים לכוחות צה"ל.

ב. ניסני
07:02

לילה של חילופי אש | צבא ארה"ב הפציץ עשרות יעדים ברחבי איראן שהגיבה במתקפות על בסיסים

צבא ארצות הברית פתח בגל תקיפות נרחב באיראן לאחר תקיפות איראניות במצר הורמוז | גורם אמריקני הדגיש: "זה עונש, לא מידתי" | איראן מאיימת בתגובה מוחצת ועדכנה כי "בתגובה ראשונית" היא תקפה עשרות בסיסים של ארה"ב | התקיפות הגיעו לאחר שלפחות 3 מכליות נפגעו מתקיפות בהורמוז ביממה (בעולם)

יוסי נכטיגל
00:34

ירי לעבר קריית ארבע — קליע פגע בבית, צה"ל סורק את חברון

כוחות צה"ל פעלו לפני זמן קצר באזור קריית ארבע וחברון בעקבות קולות ירי. בסריקות שנערכו אותר קליע שפגע בבית בקריית ארבע. כוחות צה"ל ממשיכים לפעול בחברון לאיתור מקורות הירי, תוך ריכוז מאמץ מבצעי ומודיעיני במטרה לאתר חשודים ולהסיר את האיום.

ב. ניסני
00:31

סנטקום לוקחת אחריות: ארה"ב פתחה במתקפה באיראן | כל הפרטים

מספר פיצוצים נשמעו בנמל סיריכ, בבנדר עבאס ובאי קאשאם שבאיראן | כעבור זמן קצר לקחה ארה"ב אחריות על המתקפה | סנטקום מבהיר: מדובר בתגובה למתקפות האיראניות בהורמוז (חדשות)

ישראל גראדווהל
00:23

סנטקום לוקחת אחריות: ארה"ב פתחה במתקפה באיראן | כל הפרטים

מספר פיצוצים נשמעו בנמל סיריכ ובאי קאשאם שבאיראן | כעבור זמן קצר לקחה ארה"ב אחריות על המתקפה | סנטקום מבהיר: מדובר בתגובה למתקפות האיראניות בהורמוז (חדשות)

ישראל גראדווהל
00:19

צבא ארה"ב תוקף יעדים באיראן בתגובה לתקיפת המיכליות בהורמוז

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