חמוש בחגורה שחורה דאן 4, הלוחם המיומן היה בטוח שאף שוטר בטיילת לא מסוגל להכניע אותו, אבל הבעיטה המפורסמת שלו נכשלה והפכה להשפלה הכי ויראלית ברשת (חדוות בעולם)

דני שפיץ