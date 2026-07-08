כיכר השבת
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לילה של מהומות בבר אילן: שני מאבטחים נפצעו, חשוד נעצר

כוחות משטרה ומג"ב פעלו הלילה להשבת הסדר במתחם עבודות הרכבת הקלה • מפגינים הבעירו אש וידו אבנים לעבר הכוחות | המשטרה: "נמשיך לפעול בנחישות" (חדשות חרדים)

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מבזקים נוספים

10:19

מאות תושבים נהרו; ראב"ד לונדון הופיע למעמד 'חליצה' נדיר באנטווערפן

במעמד נדיר והיסטורי שנערך אתמול באנטווערפן, התכנסו רבני העיר ומאות תושבים לחזות בטקס ההלכתי המורכב של 'חליצה' | לבקשת גאב"ד אנטוורפן הגה"צ רבי אהרן שיף, הראב"ד מלונדון הגרא"ד דונר הגיע במיוחד כדי לנהל את המעמד המורכב ברגישות ובמומחיות מופלאה • צפו בתיעודים ובסיקור (חרדים)

חיים רוזנבוים
10:18

נצפה: מקרון בריצת בוקר מאולתרת ברחובות אנקרה מוקף בטבעת מאבטחים

נשיא צרפת עמנואל מקרון נצפה הבוקר כשהוא רץ ברחובות אנקרה, לקראת פסגת נאט"ו הצפויה להתקיים היום בעיר | בכל ביקוריו האחרונים בחו"ל הקפיד נשיא צרפת לבצע את ריצת הבוקר שלו ברחובות העיר בה הוא מתארח (בעולם) 

כיכר השבת
10:06

מתיקות הנציחון: המאמן המצרי חגג עם דגל פלסטין - וחטף דגל ישראל בפרצוף

ההפסד הצורב היה רק הפרומו לדרמה היצרית שהתפוצצה בסיום המשחק |המאמן המצרי המושפל ירד מהדשא, מבלי לדמיין שהפרובוקציה שלו תחזור אליו כמו בומרנג דווקא מהקהל הארגנטינאי (חדשות בעולם)

דני שפיץ
10:02

בלבוש קז'ואל - ומשקפי שמש: כך התקבל נשיא צרפת מקרון בארמונו של נשיא סוריה

נשיא צרפת עמנואל מקרון היה אתמול מנהיג המדינה המערבי הראשון להתקבל באופן רשמי אצל הג'יהאדיסט לשעבר ומנהיג סוריה בהווה אחמד א-שרעא | מקרון התקבל לפי כל כללי הטקס - כך זה נראה (חדשות) 

ישראל גראדווהל
09:45

רעול פנים ניפץ את דלת 'הארץ': דמיון מטריד לתקיפה ב-12

רעול פנים הטיח לבנים כבדות לעבר דלת מערכת 'הארץ' בתל אביב • סימני דמיון מטרידים לתקיפה באולפני חדשות 12 לפני ימים | "נחצה גבול מסוכן", מאשימים את הממשלה (חדשות)

דניאל הרץ
09:28

פרץ לבית כנסת בהוד השרון, ניפץ קופת צדקה, גנב - ונלכד

תושב כפר סבא בשנות ה-40 לחייו נעצר לאחר שפרץ לבית כנסת בעיר הסמוכה, חולל את המקום ורוקן את קופת הצדקה. המשטרה הגישה נגדו כתב אישום חמור: "עבירה הפוגעת ברגשות הציבור ובמרקם הקהילתי" (משטרה)

דניאל הרץ
09:20

השפלה מצולמת: אלוף עולם ניסה לחסל שוטר בבעיטת קראטה

חמוש בחגורה שחורה דאן 4, הלוחם המיומן היה בטוח שאף שוטר בטיילת לא מסוגל להכניע אותו, אבל הבעיטה המפורסמת שלו נכשלה והפכה להשפלה הכי ויראלית ברשת (חדוות בעולם)

דני שפיץ
09:20

לוין בקריאה מרעישה: "להפר את פסיקת בג"ץ בעניין המבקר"

שר המשפטים לוין דורש מהכנסת להתעלם מפסיקת בג"ץ המחייבת בחירות חוזרות לתפקיד המבקר, ולהורות לעו"ד ראבילו להיכנס לתפקידו מיד. בקואליציה בוחנים את הצעד, בעוד נתניהו חושש מהתנגשות חזיתית עם המערכת המשפטית | גדי איזנקוט תקף בחריפות (משפט)

יוני גבאי ודניאל הרץ
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