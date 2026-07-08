השפלה מצולמת: אלוף עולם ניסה לחסל שוטר בבעיטת קראטה

ההפסד הצורב היה רק הפרומו לדרמה היצרית שהתפוצצה בסיום המשחק |המאמן המצרי המושפל ירד מהדשא, מבלי לדמיין שהפרובוקציה שלו תחזור אליו כמו בומרנג דווקא מהקהל הארגנטינאי (חדשות בעולם)

דני שפיץ