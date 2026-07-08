השפלה מצולמת: אלוף עולם ניסה לחסל שוטר בבעיטת קראטה

במעמד נדיר והיסטורי שנערך אתמול באנטווערפן, התכנסו רבני העיר ומאות תושבים לחזות בטקס ההלכתי המורכב של 'חליצה' | לבקשת גאב"ד אנטוורפן הגה"צ רבי אהרן שיף, הראב"ד מלונדון הגרא"ד דונר הגיע במיוחד כדי לנהל את המעמד המורכב ברגישות ובמומחיות מופלאה • צפו בתיעודים ובסיקור (חרדים)חיים רוזנבוים
נשיא צרפת עמנואל מקרון נצפה הבוקר כשהוא רץ ברחובות אנקרה, לקראת פסגת נאט"ו הצפויה להתקיים היום בעיר | בכל ביקוריו האחרונים בחו"ל הקפיד נשיא צרפת לבצע את ריצת הבוקר שלו ברחובות העיר בה הוא מתארח (בעולם)כיכר השבת
ההפסד הצורב היה רק הפרומו לדרמה היצרית שהתפוצצה בסיום המשחק |המאמן המצרי המושפל ירד מהדשא, מבלי לדמיין שהפרובוקציה שלו תחזור אליו כמו בומרנג דווקא מהקהל הארגנטינאי (חדשות בעולם)דני שפיץ
נשיא צרפת עמנואל מקרון היה אתמול מנהיג המדינה המערבי הראשון להתקבל באופן רשמי אצל הג'יהאדיסט לשעבר ומנהיג סוריה בהווה אחמד א-שרעא | מקרון התקבל לפי כל כללי הטקס - כך זה נראה (חדשות)ישראל גראדווהל
רעול פנים הטיח לבנים כבדות לעבר דלת מערכת 'הארץ' בתל אביב • סימני דמיון מטרידים לתקיפה באולפני חדשות 12 לפני ימים | "נחצה גבול מסוכן", מאשימים את הממשלה (חדשות)דניאל הרץ
תושב כפר סבא בשנות ה-40 לחייו נעצר לאחר שפרץ לבית כנסת בעיר הסמוכה, חולל את המקום ורוקן את קופת הצדקה. המשטרה הגישה נגדו כתב אישום חמור: "עבירה הפוגעת ברגשות הציבור ובמרקם הקהילתי" (משטרה)דניאל הרץ
שר המשפטים לוין דורש מהכנסת להתעלם מפסיקת בג"ץ המחייבת בחירות חוזרות לתפקיד המבקר, ולהורות לעו"ד ראבילו להיכנס לתפקידו מיד. בקואליציה בוחנים את הצעד, בעוד נתניהו חושש מהתנגשות חזיתית עם המערכת המשפטית | גדי איזנקוט תקף בחריפות (משפט)יוני גבאי ודניאל הרץ
נער בן 13 נפצע במצב בינוני בתאונת קורקינט חשמלי בדרך ישרים באופקים. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה עם חבלות בגפיים. התאונה אירעה בשעה 08:19 בבוקר.קובי רוזן
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