נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר כי הוא נמצא בכל רשימות החיסול של איראן. "עד עכשיו, אני מניח שהיה לי קצת מזל, אבל אולי זה לא יימשך עוד הרבה זמן", אמר. טראמפ כינה את האיראנים "אנשים מרושעים וחולי נפש" והוסיף: "אנחנו חייבים להיפטר מהסרטן הזה. ואתם יודעים מה עושים עם סרטן? צריך לכרות אותו מוקדם".

קובי אטינגר