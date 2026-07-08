ועדת הכנסת המשיכה להכין את חוק יסוד לימוד תורה לקריאה שנייה ושלישית • היועמ"שית לכנסת הזהירה: "יש יותר שאלות מתשובות" • יו"ר הקואליציה אופיר כץ הודיע כי גם הליכוד שוקל להגיש הסתייגויות, ברקע המחלוקת עם דגל התורה על נוסח החוק • מחר יחל שלב ההצבעות בוועדה (חרדים, פוליטי)קובי ישראל
בית המשפט המחוזי בבאר שבע דחה ערעור של מחזיקים במקרקעין בבקעת קנאים והורה על פינוים עד ליום 30.6.2026. בית המשפט קבע כי המדינה, כבעלת המקרקעין, אינה מחויבת להציג צורך תכנוני קונקרטי לצורך פינוי מחזיקים ממקרקעי הציבור. עוד נקבע כי התביעה הוגשה במסגרת מדיניות "אכיפה תומכת הסדרה" להסדיר ריכוזי אוכלוסיות המתגוררות שלא כדין על אדמות המדינה. בית המשפט ציין כי למחזיקים הוצעו פתרונות דיור חלופיים ביישוב מרעית אך הם בחרו שלא לקבלם. פסק הדין חל על 15 צבירים נוספים באזור.קובי אטינגר
בזמן שחלק מחברי כנסת החרדים חוששים מהמצלמות ומפחדים להתייצב באולפן כדי לתת תשובות, יהודה אייזקוביץ' מציב קו אדום דרמטי מול מרמור הצעירים שהפכו לעריקים: "אסור לבקר את חברי הכנסת החרדים"| וגם, האם נתניהו באמת "מרח" את החרדים, ומדוע משחק השחמט של חוק הגיוס יסתיים ב'מט', לטענתו | צפו בסערה מתוך התוכנית "כיפות שחורות" (חרדים)יוסי סרגובסקי
רגע אחד של אימה בצהרי היום הפך לסיפור גבורה בלתי נתפס שמרגש את העולם כולו | כשדב שחור הסתער במהירות שיא לעבר ילד קטן בחצר ביתו, רק יצור אחד עמד בדרכו ומנע אסון כבד (חדשות בעולם)דני שפיץ
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר כי הוא נמצא בכל רשימות החיסול של איראן. "עד עכשיו, אני מניח שהיה לי קצת מזל, אבל אולי זה לא יימשך עוד הרבה זמן", אמר. טראמפ כינה את האיראנים "אנשים מרושעים וחולי נפש" והוסיף: "אנחנו חייבים להיפטר מהסרטן הזה. ואתם יודעים מה עושים עם סרטן? צריך לכרות אותו מוקדם".קובי אטינגר
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ סיפק אמירה מפתיעה כאשר טען שטורקיה רצתה להצטרף למלחמה לצד איראן - נגד ישראל | "אם לא אני הוא היה עושה את זה והם מעצמה צבאית גדולה", אמר נשיא ארה"ב | על ביבי: "אני אוהב את ביבי, הוא מנהיג מדינה נפלא בזמן מלחמה" (חדשות)ישראל גראדווהל
תאונת דרכים בין משאית לרכב אירעה בכביש 40 סמוך לצומת נאות חובב. צוותי מד"א מעניקים טיפול ל-9 נפגעים במצב קל ומפנים אותם לבית החולים סורוקה. התאונה דווחה בשעה 11:08.קובי רוזן
מסתערבי מג"ב איו"ש עצרו הבוקר בהכוונת השב"כ מבוקש החשוד במעורבות בפעילות טרור בכפר סילת אל-חארית'יה שבנפת ג'נין. כוח המסתערבים הגיע באופן סמוי למבנה בו הסתתר המבוקש, כרז לו לצאת ולהסגיר את עצמו, והמבוקש נענה לקריאות ונעצר. הוא הועבר להמשך חקירת השב"כ.קובי רוזן
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