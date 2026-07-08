טראמפ: איראן מנסה להתנקש בי ואנחנו חייבים לכרות את הסרטן הזה

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ סיפק אמירה מפתיעה כאשר טען שטורקיה רצתה להצטרף למלחמה לצד איראן - נגד ישראל | "אם לא אני הוא היה עושה את זה והם מעצמה צבאית גדולה", אמר נשיא ארה"ב | על ביבי: "אני אוהב את ביבי, הוא מנהיג מדינה נפלא בזמן מלחמה" (חדשות)

ישראל גראדווהל