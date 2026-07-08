פועל נפצע בינוני באתר בנייה בפתח תקווה

היועצת המשפטית של הכנסת קובעת כי יש לקיים בחירות חוזרות למבקר המדינה בהקדם • לוין קרא מוקדם יותר היום להתעלם מפסיקת בג"ץ ולהכניס את ראבילו לתפקיד | המשבר החוקתי בדרך לסיום? (משפט)יוני גבאי
דיווח מדהים שהתפרסם אתמול בניו יורק טיימס חושף כי הממשל האמריקני העביר ישירות לטהרן את פרטיהם של איראנים שביקשו מקלט בארה"ב | אותם מבקשי מקלט שבקשותיהם נדחו ונאלצו לשוב לאיראן, עונו באכזריות וחלקם אף הוצאו להורג (בעולם)ישראל גראדווהל
כוחות משטרה ומג"ב ערכו אתמול פעילות מבצעית רחבת היקף בערערה בנגב במסגרת מבצע "רשת ברזל" נגד מעורבים בסכסוכים פליליים. במהלך החיפושים נתפסו שני אקדחים, תחמושת, חרבות, מסכות סקי, ציוד לחימה וכ-204 אלף ש"ח במזומן ומטבע זר. נעצרו 24 חשודים, חלקם במסגרת חקירת אירוע הצתת רכב שאירע לאחרונה ביישוב. חלק מהחשודים נכלאו להמשך חקירה וחלקם שוחררו בתנאים מגבילים.קובי רוזן
יו"ר האופוזיציה לפיד סיפר במליאה על מבצעי השפעה זרים שכבה שנה על שולחן נתניהו • רשות הסייבר והמל"ל הפסיקו לטפל בנושא | "איראן ורוסיה רוצים לפצל אותנו ולחזק את הקיצונים" (פוליטי מדיני)יוני גבאי
סרטון ווויראלי חדש שמשגע את הרשת חושף חקלאי בעל יכולת שליטה בעדר האפרוחים שלו | התיעוד מראה כיצד הם מקיפים אותו בדיוק מרהיב ובתיאום מושלם ברגע שהוא נותן את הפקודה (חדשות בעולם)דני שפיץ
אשפוזו של הסנאטור הוותיק מיץ' מקונל מעורר סערה בארה"ב לאחר שדווח שאף עבר החייאה בביתו | מאז, האמריקנים אינם יודעים מה שלומו ואם הוא בכלל בהכרה | "זו התעללות בקשישים", הטיח מנהיג דמוקרטי ממדינתו של מקונל (בעולם)ישראל גראדווהל
משמרות המהפכה מפרסמים לפני זמן קצר תיעוד משיגור הטילים לבסיסים אמריקניים במפרץ • עיתון משטרי קורא להכריז על טראמפ כבן מוות ולהציב פרס כספי למי שירצח אותו | "הנקמה בטראמפ ובנתניהו היא חלק מיעדי המהפכה" | וגם: ההוראה הדרמטית של הנשיא טראמפ בנוגע לספרד (חדשות בעולם)יוסי נכטיגל
מערך הבידוק הביטחוני חשף את ההברחה במשלוח סיוע הומניטרי - סיגריות הוסלקו בתוך אננסים • מתפ"ש הקפיא את אישור החברה ופתח בחקירה | המשאית הוחרמה במלואה (צבא וביטחון)דוד הכהן
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