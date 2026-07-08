כיכר השבת
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"ח'ייבר ח'ייבר": מה הסיסמה שמהדהדת מעזה ועד לכיכרות אירופה | צפו

"זכרו את ח'ייבר יהודים, צבא מוחמד עוד ישוב" • הקריאה שהפכה לדגל אידיאולוגי של ארגוני הטרור | מה עומד מאחורי הסיסמה ואיך היא מתורגמת לפעולות טרור | הכתב לענייני ערבים של 'כיכר השבת' משה אריה עושה סדר (העולם הערבי)

הפגנות אלימות ומסיתות | צילום: צילום: AI
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15:04

היועמ"שית של הכנסת הורתה: בחירות חוזרות למבקר המדינה תוך שבועיים

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יוני גבאי
14:59

לא יאומן: איראנים ביקשו מקלט בארה"ב - הממשל העביר את הפרטים שלהם לטהרן

דיווח מדהים שהתפרסם אתמול בניו יורק טיימס חושף כי הממשל האמריקני העביר ישירות לטהרן את פרטיהם של איראנים שביקשו מקלט בארה"ב | אותם מבקשי מקלט שבקשותיהם נדחו ונאלצו לשוב לאיראן, עונו באכזריות וחלקם אף הוצאו להורג (בעולם) 

ישראל גראדווהל
14:49

24 חשודים נעצרו בפעילות משטרתית בערערה בנגב - נתפסו נשק וכסף

כוחות משטרה ומג"ב ערכו אתמול פעילות מבצעית רחבת היקף בערערה בנגב במסגרת מבצע "רשת ברזל" נגד מעורבים בסכסוכים פליליים. במהלך החיפושים נתפסו שני אקדחים, תחמושת, חרבות, מסכות סקי, ציוד לחימה וכ-204 אלף ש"ח במזומן ומטבע זר. נעצרו 24 חשודים, חלקם במסגרת חקירת אירוע הצתת רכב שאירע לאחרונה ביישוב. חלק מהחשודים נכלאו להמשך חקירה וחלקם שוחררו בתנאים מגבילים.

קובי רוזן
14:41

לפיד באזהרה חמורה: איראן ורוסיה משתוללות ברשתות - זה ישפיע בבחירות

יו"ר האופוזיציה לפיד סיפר במליאה על מבצעי השפעה זרים שכבה שנה על שולחן נתניהו • רשות הסייבר והמל"ל הפסיקו לטפל בנושא | "איראן ורוסיה רוצים לפצל אותנו ולחזק את הקיצונים" (פוליטי מדיני)

יוני גבאי
14:41

הטבע השתגע? החקלאי שמפקד על נחיל אפרוחים בתיאום מושלם

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דני שפיץ
14:39

אחרי דום לב והחייאה: הסנאטור הרפובליקני נעלם - וארה"ב סוערת 

אשפוזו של הסנאטור הוותיק מיץ' מקונל מעורר סערה בארה"ב לאחר שדווח שאף עבר החייאה בביתו | מאז, האמריקנים אינם יודעים מה שלומו ואם הוא בכלל בהכרה | "זו התעללות בקשישים", הטיח מנהיג דמוקרטי ממדינתו של מקונל (בעולם) 

ישראל גראדווהל
14:29

איראן מאיימת בנקמה: "אני רוצה את ראשו של טראמפ" | טראמפ הורה לעצור את הסחר עם ספרד

משמרות המהפכה מפרסמים לפני זמן קצר תיעוד משיגור הטילים לבסיסים אמריקניים במפרץ • עיתון משטרי קורא להכריז על טראמפ כבן מוות ולהציב פרס כספי למי שירצח אותו | "הנקמה בטראמפ ובנתניהו היא חלק מיעדי המהפכה" | וגם: ההוראה הדרמטית של הנשיא טראמפ בנוגע לספרד (חדשות בעולם)

יוסי נכטיגל
14:17

מנסים לעשות קופה בעזה: שוב נתפס ניסיון הברחה חריג לרצועה | כך זה הוסלק

מערך הבידוק הביטחוני חשף את ההברחה במשלוח סיוע הומניטרי - סיגריות הוסלקו בתוך אננסים • מתפ"ש הקפיא את אישור החברה ופתח בחקירה | המשאית הוחרמה במלואה (צבא וביטחון)

דוד הכהן
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