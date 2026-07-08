אחרי דום לב והחייאה: הסנאטור הרפובליקני נעלם - וארה"ב סוערת 

סרטון ווויראלי חדש שמשגע את הרשת חושף חקלאי בעל יכולת שליטה בעדר האפרוחים שלו | התיעוד מראה כיצד הם מקיפים אותו בדיוק מרהיב ובתיאום מושלם ברגע שהוא נותן את הפקודה (חדשות בעולם)

דני שפיץ