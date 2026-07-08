כיכר השבת
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פועל במצב אנוש לאחר נפילה מגובה בנתניה

גבר כבן 40 נמצא במצב אנוש לאחר שנפל מגובה רב ברחוב סעדיה גאון בנתניה. צוותי מד"א מבצעים פעולות החייאה ומעניקים טיפול רפואי לפועל הסובל מחבלה רב מערכתית. האירוע דווח בשעה 16:00.

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משה מנס ושוקי סלומון
17:27

פועל צנח מהגג אל תוך בניין הישיבה החסידית - ופונה תוך כדי החייאה

פועל כבן 40 איבד את הכרתו ונפצע באורח אנוש לאחר שנפל מפתח מיזוג אוויר בגג ישירות לתוך מבנה ישיבה הנמצא בתהליכי שיפוצים. כוחות רפואה של איחוד הצלה שהוזעקו למקום ביצעו בו פעולות החייאה ממושכות, והוא פונה לבית החולים לניאדו בעיר כשמצבו מוגדר אנוש, תוך כדי שמאמצי ההחייאה נמשכים גם במהלך הפינוי (בארץ)

כיכר השבת
17:17

תיעוד נדיר מאיראן: המתחם שבו חוסל עלי חמינאי נחשף לראשונה

התקשורת הממלכתית באיראן פרסמה תיעוד רשמי ראשון ומפורט מתוך המתחם המרכזי בטהרן שספג פגיעה קשה |. בסרטון, המלווה במוזיקה דרמטית ובקריינות דתית, נראים נזקים כבדים למבנה, גגות שקרסו לחלוטין, עמודי בטון מנותצים ותשתיות ברזל מעוותות, לצד מבט פנורמי ממעוף ציפור הממחיש את עוצמת ההרס שהותירה התקיפה בלב המתחם (העולם הערבי)

דוד הכהן
17:16

כ-20 נפגעים מחשד להרעלה בשכונת א-טור בירושלים

כעשרים גברים ונשים פונו לבתי חולים לאחר שחשו ברע ברחוב שיח' ענבר בשכונת א-טור בירושלים, בחשד להרעלה. חובשי איחוד הצלה העניקו טיפול בזירה, וכלל הנפגעים פונו בהכרה במצבים שונים. כוחות כיבוי גדולים פעלו במקום לבדיקת נסיבות האירוע. המשטרה פתחה בחקירה בחשד לאירוע חומרים מסוכנים.

קובי רוזן
17:16

רועי קונקול עוזב את מפלגת "המדינה" בעקבות המהלך עם טרופר

רועי קונקול, אחד מראשי תנועת המילואימניקים, הודיע על עזיבת מפלגת "המדינה" של יועז הנדל. קונקול מתח ביקורת על המהלך הפוליטי עם חילי טרופר: "המהלך הפוליטי של יועז וחילי מייצר נזק אמיתי. במקום כוח פוליטי אחד גדול עם מומנטום ציבורי - הוא לוקח אותנו למקום של תחרות פוליטית שמייצרת חוסר אמינות ציבורית. זאת התארגנות פוליטית שחוטאת למטרה. היחידים שיתחזקו מהמהלך הזה הם אלה שכל מה שמעניין אותם זה להמשיך באותה פוליטיקה של גושים וחרמות".

כיכר השבת
17:07

חשד לאירוע חומרים מסוכנים בא-טור בירושלים - 16 נפגעים פונו לבתי חולים

כוחות משטרה וחירום הוזעקו לרחוב שיח' ענבר בשכונת א-טור בירושלים בעקבות חשד לאירוע חומרים מסוכנים. עד כה פונו כ-16 נפגעים בדרגות פציעה שונות לקבלת טיפול רפואי. צוותי כב"ה פועלים בזירה לזיהוי החומר, בחינת נסיבות האירוע ושלילת סיכון נוסף לציבור.

קובי רוזן
17:01

צה"ל עצר 20 מבוקשים ביהודה ושומרון והשלים מבצע מוסק בג'נין

כוחות צה"ל ביצעו במהלך הלילה עשרות פעילויות התקפיות ביהודה ושומרון ועצרו 20 מבוקשים, ביניהם חשודים שתכננו פיגוע, סוחר נשק, מבריח שוהים בלתי חוקיים וחשודים המזוהים עם חמאס. במסגרת מבצע מוסק בחטיבת מנשה נסרקו למעלה מ-50 מבנים במרחב ג'נין. בחטיבת יהודה נעצרו חמישה חשודים ונחקרו עשרות מבוקשים נוספים בפעילות במרחב חברון לאחר ירי שנשמע מהעיר. בחטיבת אפרים נעצרו במרחב טולכרם ארבעה מבוקשים המזוהים עם חמאס ומבוקש נוסף החשוד בהסתה לטרור בכפר פונדוק.

ב. ניסני
16:59

"גזל מכל אחד מאיתנו": פרוש מגיב בחריפות למניעת הטבת מחיר למשתכן לאברכים

משרד השיכון הודיע לחייבי גיוס חרדים על פסילת זכאותם למחיר למשתכן • ח"כ מאיר פרוש הגיב על כך בחריפות וכתב בהודעה לתקשורת: "לכל יהודי זכות לגור בארץ ישראל" | התגובות הסוערות (חרדים)

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