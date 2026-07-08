"כולם על הרצפה, לא לזוז": תיעוד לילי סוער מרגעי הפשיטה על החגיגה | צפו 

רועי קונקול, אחד מראשי תנועת המילואימניקים, הודיע על עזיבת מפלגת "המדינה" של יועז הנדל. קונקול מתח ביקורת על המהלך הפוליטי עם חילי טרופר: "המהלך הפוליטי של יועז וחילי מייצר נזק אמיתי. במקום כוח פוליטי אחד גדול עם מומנטום ציבורי - הוא לוקח אותנו למקום של תחרות פוליטית שמייצרת חוסר אמינות ציבורית. זאת התארגנות פוליטית שחוטאת למטרה. היחידים שיתחזקו מהמהלך הזה הם אלה שכל מה שמעניין אותם זה להמשיך באותה פוליטיקה של גושים וחרמות".

כיכר השבת