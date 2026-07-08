רועי קונקול עוזב את מפלגת "המדינה" בעקבות המהלך עם טרופר

הרב בנימין קליגר חושף את המסיונרים שמנסים להעביר אנשים על דתם דרך בית קפה תמים | ההנחיה הדרמטית של הגר"א קורנפלד, בנוגע לבנות המודרניות | האברך הצעיר שבדרך להפוך לבעלי חברת התעופה החרדית השנייה בגודלה בעולם | וגם למה כועסים על שוקי סלומון שדואג לאוכל משובח ללוחמים החרדים |וגם: מה עושים תרנגולים בחדר כושר והפצצה המיניאטורית בתוך חבילת השוקולד (דבר ראשון)

משה מנס ושוקי סלומון