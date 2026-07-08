12 נשים נפגעו משאיפת חומר מסוכן במכון קוסמטי בירושלים

יו"ר 'ישר' גדי איזנקוט בראיון בלעדי לישי כהן: "אני בן-גוריוניסט, האמירה של 'אפס פטורים' ושלילת זכות הצבעה היא פופוליסטית ולא רצינית" | על העימות עם דרעי: "ש"ס היא מפלגה עם מרכיבים ציוניים רחבים, אמא שלי הצביעה להם 30 שנה" | וגם: האם יצרף את החרדים לממשלתו, הקריאה לפטר את שר המשפטים עוד היום, החשש מטוהר הבחירות ומסכם שלוש שנים של מלחמה (פוליטי)

ישי כהן