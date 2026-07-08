ראש הממשלה בנימין מפרסם בחירות חדש בסגנון "דיפ-פייק", שבו הוא מופיע כרופא המציע תרופה ל"מחלת שונאי נתניהו" (מרלב"ת). הסרטון, הכולל דמויות מהונדסות של מבקריו הבולטים בתקשורת, מציג דמיון מפתיע לקמפיין כמעט זהה שהעלה נשיא ארה"ב לשעבר דונלד טראמפ רק לפני כשבוע – מה שמעלה תהיות לגבי קהל היעד האמיתי של המסר והקשר ההדוק בין שני המנהיגים | צפו (בחירות)

יוני גבאי