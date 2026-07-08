במהלך פסגת נאט"ו באנקרה, לצד נשיא סוריה, סיפק נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שורה של הצהרות דרמטיות | העניק גיבוי מלא לנתניהו, הגדיר אותו כ"ראש ממשלה נהדר בזמן מלחמה" והצהיר כי ללא נתניהו ובלעדיו כנשיא ארה"ב, איראן כבר הייתה מחריבה את מדינת ישראל | והוא גם רמז על הבאות (חדשות)דניאל הרץ
כוחות עוצבת יפתח עצרו אתמול מחבל נוסף מארגון חיזבאללה במרחב בינת ג'בייל שבדרום לבנון. המחבל שייך ליחידת כוח רדואן, יחידת הקומנדו העילית של הארגון האחראית ללחימה נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל. המעצר בוצע באותו מרחב שבו התרחשה היתקלות ביום חמישי. המחבל הועבר לחקירה של יחידה 504 בישראל.ב. ניסני
הנשיא יצחק הרצוג מתח ביקורת מרומזת על ראש השב"כ רונן בר בטקס סיום קורס המכללה לביטחון לאומי. "מוסדות המדינה שייכים לכולם, ויש להדגיש שהממלכה היא הריבון. גופי הביטחון והאכיפה אינם נאמנים לאדם או למחנה כזה או אחר, אלא לריבון" אמר הרצוג.כיכר השבת
המתיחות בין ארה"ב לאיראן שוב מחריפה | מהומה בקריית ויז'ניץ סביב ביקורת מס | עימות חדש סביב בחירת מבקר המדינה | כתב אישום חמור בפרשת פגיעה בקטינה | המפכ"ל: המשטרה תציית לפסיקות בג"ץ | סיגריות הוסלקו בתוך אננסים בדרך לעזה | ממחר: עומסי החום חוזרים | וכמו תמיד - התיעוד הקיצוני היומי: ההפתעה שמכינה עיר חרדית לבין הזמנים | (צפו היום בכיכר)יוסי סרגובסקי
יו"ר 'ישר' גדי איזנקוט בראיון בלעדי לישי כהן: "אני בן-גוריוניסט, האמירה של 'אפס פטורים' ושלילת זכות הצבעה היא פופוליסטית ולא רצינית" | על העימות עם דרעי: "ש"ס היא מפלגה עם מרכיבים ציוניים רחבים, אמא שלי הצביעה להם 30 שנה" | וגם: האם יצרף את החרדים לממשלתו, הקריאה לפטר את שר המשפטים עוד היום, החשש מטוהר הבחירות ומסכם שלוש שנים של מלחמה (פוליטי)ישי כהן
מפקחי מס הכנסה הותקפו בקריית ויז'ניץ במהלך ביקורת ונחשפו כמביני אידיש | שר האוצר סמוטריץ' הגיב: "בריונים פורעי חוק" - ודרש מהמשטרה למצות עמם את הדין (חרדים)חזקי שטרן
המשטרה עיכבה לחקירה שלושה חשודים בחשד להפעלת גנרטור פיראטי במספרה,, שגרם לפליטת פחמן חד-חמצני (CO). מספר הנפגעים עלה ל-16, כולן נשים וילדות, והן מפונות בהדרגה לטיפול דחוף בתא הלחץ של המרכז הרפואי הדסה עין כרם לאחר שסבלו מהרעלה קשה (בארץ)קובי רוזן
טרגיה קשה במונסי: בלימה ובר ע"ה, ילדה כבת 7, נהרגה הבוקר (רביעי) לאחר שנפגעה מאוטובוס תלמידים ברחוב בלאוולט בעיר. כוחות הצלה וחירום רבים שהוזעקו לזירה נלחמו על חייה וביצעו בה פעולות החייאה ממושכות, אך לבסוף נאלצו לקבוע את פטירתה(חרדים)נחמן שטרנהרץ
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