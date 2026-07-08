דיווח: זה הכוכב העולה בימין שקיבל הצעה מנתניהו להצטרף לליכוד

משטרת ישראל השיקה את מיזם ״שוטרי הדרך״, שיאפשר לשוטרים לתעד עבירות תנועה מסכנות חיים במהלך הנסיעה, מבלי לעצור את הנהג • התיעוד יועבר למרכז פענוח ארצי ובהמשך יופק דו״ח לבעל הרכב • כ־100 מצלמות כבר הותקנו, ומאות נוספות צפויות להיכנס לשימוש (משטרה)קובי ישראל
פקחי מס הכנסה בבני ברק הותקפו בביצים במהלך ביקורת בלב הקסבה | מכרה הזהב שקרס: חקירה פלילית נגד חברה שהפילה בפח עשרות אברכים | הבשורה האדירה שמקפיצה את חסידי ברסלב - והח"כ מהליכוד שזוכה לברכות | חשיפת מעייריב: שוק החברותות הטלפוני לבחורים שלא פגשו מעולם אחד את השני | אימפריית הנדל"ן של רה"י מתרחבת - ומגיעה לסמינרים (מעייריב)איצלה כץ
אל"מ במיל' טליה לנקרי מצטרפת למפלגת ישראל ביתנו ומביעה תמיכה באביגדור ליברמן לראשות הממשלה | לנקרי משמשת כיום כיועצת ומרצה בתחום הביטחון הלאומי וכחברת מועצה ויו"ר סיעת אומץ במועצה המקומית גדרה (פוליטי)יוני גבאי
אחרי חילופי המהלומות הלילה בין האמריקנים לאיראן, יותר מדי סימנים מעידים מצטברים, ומצביעים על כיוון ברור של חזרה למלחמה | חזרת המתדלקים האמריקניים, ביטול ביקור שר ההגנה הגסת' והשיחות הצפופות בין נתניהו לטראמפ | כל הפרטים (חדשות)בני סולומון
ענקית התקשורת סלקום תבעה אישה עם מוגבלות שכלית בגין חוב של 26,300 ש"ח על ציוד יקר שלא רכשה. התביעה נמחקה לאחר שהתברר כי פרטיה האישיים נוצלו לרכישות ללא ידיעתה – סלקום אולצה לסגור את תיק ההוצאה לפועל (חוק ומשפט)דניאל הרץ
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ניסה להביך את נשיא אוקראינה מול המצלמות כאשר שאל אותו אם הוא מוכן לנסוע למוסקבה לפגישה עם פוטין | התגובה של זלנסקי - פרייסלס (מעניין)ישראל גראדווהל
שתי משימות חלל מתקדמות סיפקו הצצה חסרת תקדים לשני אסטרואידים שונים תוך ימים ספורים בלבד - אחד מהם נחשב ל"מיני-ירח" של כדור הארץ, והשני מציג מבנה יוצא דופן המזכיר איש שלג | המדענים: זהו צעד משמעותי בדרך להבנת מקורות מערכת השמש ואף להגנה פלנטרית עתידית (בעולם)אבישי לוי
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