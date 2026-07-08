דרמה בלב ים: צייד צוללות רוסי איים על נושאת מטוסים

מפגינים נגד עבודות הרכבת הקלה חסמו הלילה את תוואי הקו באזור שדרות בר לב, ובהמשך נמשכה המחאה ברחוב בר אילן • פעילות הרכבת שובשה למשך כשעה והמשטרה פעלה לפינוי המפגינים • ברקע: הנזק הכבד שנגרם לפרויקט בעקבות המחאות המתמשכות וההערכות להפסדים של מאות מיליוני שקלים (חרדים)קובי ישראל
ברקע החשש מהסגרת בחורי ישיבות למשטרה הצבאית, הגרש״ב סורוצקין, ראש ישיבת עטרת שלמה, מסר לתלמידיו את מספרו האישי • כשאחד הבחורים נעצר, ראש הישיבה התקשר בעצמו ל״צבע שחור״ • דקות ספורות לאחר מכן הבחור שוחרר ללא הסגרה (עולם הישיבות)קובי ישראל
טרגדיה בבאטומי שבגאורגיה: ישראלי כבן 66 השוהה בחופשה במקום, אותר בלובי המלון כשהוא ללא רוח חיים | החטיבה הבינלאומית בזק״א מטפל ומלווה את המשפחה, ויחד עם משרד החוץ פועלים להטיס את הארון בהקדם לישראל לצורך קבורה והלוויה (בעולם)כיכר השבת
צבא ארצות הברית אישר כי התקיפות באיראן מכוונות לפגוע ביכולתה של טהראן לאיים על חופש הניווט במצרי הורמוז.כיכר השבת
ברקע איומי טראמפ כי הצבא האמריקני ימשיך לתקוף מטרות באיראן, כפי שעשה בלילה האחרון, סוכנות הידיעותה איראנית "מאהר" מדווחת הערב כי פיצוצים נשמעו באזור העיר בנדר עבאס שבסביבת מצר הורמוז | דיווחים באיראן על פיצוצים גם בעיר הנמל סיריכ (בעולם)יוסי נכטיגל
ברקע איומי טראמפ כי הצבא האמריקני ימשיך לתקוף מטרות באיראן, כפי שעשה בלילה האחרון, סוכנות הידיעותה איראנית "מאהר" מדווחת הערב כי פיצוצים נשמעו באזור העיר בנדר עבאס שבסביבת מצר הורמוז | דיווחים באיראן על פיצוצים גם בעיר הנמל סיריכ (בעולם)יוסי נכטיגל
למרות שפרש מתפקידו בשנה שעברה, עובדת במשרד השיכון - בלשכת השר חיים כץ - ממשיכה לנהל את הלו"ז של מוטי בבצ'יק, עוזרו של שר השיכון לשעבר יצחק גולדקנופף ולתאם עבורו פגישות | עובד לשכה נוסף החל להסיע לאחרונה את בבצ'יק עם רכב של משרד השיכון (פוליטי)נחמן שטרנהרץ
כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ