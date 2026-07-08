ברקע איומי טראמפ כי הצבא האמריקני ימשיך לתקוף מטרות באיראן, כפי שעשה בלילה האחרון, סוכנות הידיעותה איראנית "מאהר" מדווחת הערב כי פיצוצים נשמעו באזור העיר בנדר עבאס שבסביבת מצר הורמוז | דיווחים באיראן על פיצוצים גם בעיר הנמל סיריכ (בעולם)

יוסי נכטיגל