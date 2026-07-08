למרות שפרש מתפקידו בשנה שעברה, עובדת במשרד השיכון - בלשכת השר חיים כץ - ממשיכה לנהל את הלו"ז של מוטי בבצ'יק, עוזרו של שר השיכון לשעבר יצחק גולדקנופף ולתאם עבורו פגישות | עובד לשכה נוסף החל להסיע לאחרונה את בבצ'יק עם רכב של משרד השיכון (פוליטי)

נחמן שטרנהרץ