כיכר השבת
מבזקכך הגיבו באיראן

אחרי איומי טראמפ | צבא ארה"ב מאשר: חידשנו את התקיפות ברחבי איראן

ברקע איומי טראמפ כי הצבא האמריקני ימשיך לתקוף מטרות באיראן, כפי שעשה בלילה האחרון, סוכנות הידיעותה איראנית "מאהר" מדווחת הערב כי פיצוצים נשמעו באזור העיר בנדר עבאס שבסביבת מצר הורמוז | דיווחים באיראן על פיצוצים גם בעיר הנמל סיריכ (בעולם)

התקיפות באיראן | אילוסטרציה
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מבזקים נוספים

23:45

ההפגנה הלילית הקבועה: מפגינים חסמו את הרכבת הקלה בירושלים | תיעוד

מפגינים נגד עבודות הרכבת הקלה חסמו הלילה את תוואי הקו באזור שדרות בר לב, ובהמשך נמשכה המחאה ברחוב בר אילן • פעילות הרכבת שובשה למשך כשעה והמשטרה פעלה לפינוי המפגינים • ברקע: הנזק הכבד שנגרם לפרויקט בעקבות המחאות המתמשכות וההערכות להפסדים של מאות מיליוני שקלים (חרדים)

קובי ישראל
23:36

ראש הישיבה מסר את מספרו האישי לבחורים: ״אם נעצרתם, תתקשרו אליי״

ברקע החשש מהסגרת בחורי ישיבות למשטרה הצבאית, הגרש״ב סורוצקין, ראש ישיבת עטרת שלמה, מסר לתלמידיו את מספרו האישי • כשאחד הבחורים נעצר, ראש הישיבה התקשר בעצמו ל״צבע שחור״ • דקות ספורות לאחר מכן הבחור שוחרר ללא הסגרה (עולם הישיבות)

קובי ישראל
23:26

טרגדיה בגיאורגיה: ישראלי כבן 66 אותר ללא רוח חיים במלון בבטומי

טרגדיה בבאטומי שבגאורגיה: ישראלי כבן 66 השוהה בחופשה במקום, אותר בלובי המלון כשהוא ללא רוח חיים | החטיבה הבינלאומית בזק״א מטפל ומלווה את המשפחה, ויחד עם משרד החוץ פועלים להטיס את הארון בהקדם לישראל לצורך קבורה והלוויה (בעולם)

כיכר השבת
23:19

צבא ארה"ב: התקיפות באיראן נועדו לפגוע ביכולתה לאיים על הורמוז

צבא ארצות הברית אישר כי התקיפות באיראן מכוונות לפגוע ביכולתה של טהראן לאיים על חופש הניווט במצרי הורמוז.

כיכר השבת
23:06

אחרי איומי טראמפ: דיווח על פיצוצים בבנדר עבאס, סמוך למצר הורמוז

ברקע איומי טראמפ כי הצבא האמריקני ימשיך לתקוף מטרות באיראן, כפי שעשה בלילה האחרון, סוכנות הידיעותה איראנית "מאהר" מדווחת הערב כי פיצוצים נשמעו באזור העיר בנדר עבאס שבסביבת מצר הורמוז | דיווחים באיראן על פיצוצים גם בעיר הנמל סיריכ (בעולם)

יוסי נכטיגל
23:01

דיווח: מוטי בבצ'יק עזב את משרד השיכון - אבל עדיין משתמש בשירותיו

למרות שפרש מתפקידו בשנה שעברה, עובדת במשרד השיכון - בלשכת השר חיים כץ - ממשיכה לנהל את הלו"ז של מוטי בבצ'יק, עוזרו של שר השיכון לשעבר יצחק גולדקנופף  ולתאם עבורו פגישות | עובד לשכה נוסף החל להסיע לאחרונה את בבצ'יק עם רכב של משרד השיכון (פוליטי)

נחמן שטרנהרץ
22:50

דיווח על פיצוצים שנשמעו בדרום איראן

22:43

ילדים עם אזיקים ועימותים עם חיילים: מחאה סוערת מחוץ לכלא 10 | תיעוד

עימותים מחוץ לכלא 10: קבוצת מפגינים הגיעה להפגין מול הכלא הצבאי, ובמהלך המחאה התפתח עימות אלים בין המפגינים לחיילים האמונים על אבטחת הכלא, חייל אחד נפצע | בהפגנה השתתפו גם ילדים, שעל חלקם הונחו אזיקים כחלק מהמיצג | צפו בתיעודים מהמקום (חרדים)

קובי ישראל
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