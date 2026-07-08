נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הצהיר כי התקיפות באיראן הן נקמה על התקיפות האיראניות נגד ספינות אמריקאיות אתמול. טראמפ הוסיף אזהרה: "אם זה יקרה שוב - התגובה תהיה קשה בהרבה".

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