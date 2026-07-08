טראמפ: התקיפה באיראן היא תגובה לתקיפות על ספינות אמריקאיות

שני גברים נפצעו מפציעות חודרות ברחוב שמעון בן חמי בירושלים. גבר כבן 25 נפצע קשה ופצוע נוסף נפצע קל. צוותי מד"א העניקו להם טיפול רפואי ופינו אותם לבית החולים שערי צדק. האירוע דווח בשעה 00:38.קובי רוזן
מעמד 'לחיים' מרגש נערך אמש בקרית יואל שבמונור, בראשות האדמו"ר מסאטמר • הנגיד ר' אברהם יהודה גולדברגר רכש את שם הבניין הענק של מוסדות 'בית רחל' בסכום עתק של עשרה מיליוני דולרים, להנצחת אביו המנוח ולזכות אמו שתחי' • כל הפרטים מהמעמד המרומם ותיעודי קודש (חסידים)חיים רוזנבוים
מוקדם יותר הערב התקיימה הפגנה בלתי חוקית מחוץ למחנה בית ליד (כלא 10). המפגינים פעלו באלימות ונכנסו למרחב הצבאי. כוחות המשטרה הצבאית פינו את כלל המפגינים משטח הבסיס והאירוע הסתיים.ב. ניסני
נער בן 15 נפגע במצב בינוני מרכב בעת שרכב על קורקינט חשמלי ברחוב אליעזר בן יהודה בנתניה. הנער סובל מחבלת ראש. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים לניאדו. האירוע דווח בשעה 21:47.קובי רוזן
מפגינים נגד עבודות הרכבת הקלה חסמו הלילה את תוואי הקו באזור שדרות בר לב, ובהמשך נמשכה המחאה ברחוב בר אילן • פעילות הרכבת שובשה למשך כשעה והמשטרה פעלה לפינוי המפגינים • ברקע: הנזק הכבד שנגרם לפרויקט בעקבות המחאות המתמשכות וההערכות להפסדים של מאות מיליוני שקלים (חרדים)קובי ישראל
ברקע החשש מהסגרת בחורי ישיבות למשטרה הצבאית, הגרש״ב סורוצקין, ראש ישיבת עטרת שלמה, מסר לתלמידיו את מספרו האישי • כשאחד הבחורים נעצר, ראש הישיבה התקשר בעצמו ל״צבע שחור״ • דקות ספורות לאחר מכן הבחור שוחרר ללא הסגרה (עולם הישיבות)קובי ישראל
טרגדיה בבאטומי שבגאורגיה: ישראלי כבן 66 השוהה בחופשה במקום, אותר בלובי המלון כשהוא ללא רוח חיים | החטיבה הבינלאומית בזק״א מטפל ומלווה את המשפחה, ויחד עם משרד החוץ פועלים להטיס את הארון בהקדם לישראל לצורך קבורה והלוויה (בעולם)כיכר השבת
צבא ארצות הברית אישר כי התקיפות באיראן מכוונות לפגוע ביכולתה של טהראן לאיים על חופש הניווט במצרי הורמוז.כיכר השבת
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