טראמפ: התקיפה באיראן היא תגובה לתקיפות על ספינות אמריקאיות

מעמד 'לחיים' מרגש נערך אמש בקרית יואל שבמונור, בראשות האדמו"ר מסאטמר • הנגיד ר' אברהם יהודה גולדברגר רכש את שם הבניין הענק של מוסדות 'בית רחל' בסכום עתק של עשרה מיליוני דולרים, להנצחת אביו המנוח ולזכות אמו שתחי' • כל הפרטים מהמעמד המרומם ותיעודי קודש (חסידים)

חיים רוזנבוים