כיכר השבת
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כתב אישום הוגש נגד תושב הצפון בגין סחיטה באיומים

כתב אישום הוגש לבית המשפט המחוזי בנצרת נגד תושב הצפון בגין עבירות סחיטה באיומים ובכוח. החשוד איים על קורבן שלקח ממנו הלוואות בלתי חוקיות ולא החזיר תשלומים. במסגרת האיומים, החשוד לקח ג'יפ בשווי מעלה ממאה אלף שקל השייך לאבי הקורבן, איים להשתלט על חלקת אדמה של המשפחה, ושלח הודעות מאיימות. בנוסף, לפני כחודשיים הושלך רימון לעבר בית הקורבן בכפר בוקעתא שברמת הגולן. החשוד נעצר בעקבות חקירת שוטרי מחוז צפון.

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09:52

אבל כבד בפתח תקווה; הרבנית והמחנכת אשת המרא דאתרא הלכה לעולמה 

ברוך דיין האמת: בחצות הלילה נפטרה לבית עולמה הרבנית הצדקנית מרת חנינה כהן ע"ה, אשת חבר ליבלחט"א הגה"צ רבי ששון כהן, רבה של שכונת 'כפר אברהם' בפתח תקווה | המנוחה, שהייתה מחנכת דגולה ודמות מוערכת בעיר, הלכה לעולמה בגיל 87 (דיין האמת)

חיים רוזנבוים
09:38

כ"ץ מכריז: "לא ביקשנו אישור להיכנס ללבנון ולא נצטרך אישור להישאר"

שר הביטחון מבהיר כי ישראל פועלת באופן עצמאי בלבנון • "זכותנו וחובתנו להגן על תושבי הגליל" | הצהרה חד-משמעית על רקע דברי הנשיא טראמפ (צבא וביטחון)

ישי כהן
09:23

גבר בן 68 נפצע בינוני בהתהפכות רכב סמוך לחד נס

רכב התהפך הבוקר בכביש 9088 סמוך לחד נס באזור גלבוע. גבר בן 68 נפצע במצב בינוני עם חבלה בחזה. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים זיו. האירוע דווח בשעה 08:21.

קובי רוזן
09:23

שר הביטחון: ישראל לא צריכה אישור להישאר בלבנון

שר הביטחון הצהיר ברמז לטראמפ כי ישראל לא ביקשה אישור להיכנס ללבנון ואינה זקוקה לאישור להישאר שם. "זכותנו וחובתנו להגן על תושבי הגליל מול איומי חיזבאללה", אמר. לדבריו, ישראל הקימה אזור ביטחון חזק בלבנון מהים במערב ועד מתחם הבופור במזרח, נקי מתושבים ומתשתיות טרור. השר הבהיר כי ישראל תמשיך להישאר באזור הביטחון ולפעול ממנו עד לפירוק החיזבאללה מנשקו והסרת האיום מעל תושבי הצפון.

כיכר השבת
09:07

למי אתה מוכן לתת את המפתחות?: לראשונה נתניהו עונה על שאלת היורש

בראיון חסר תקדים לשרון גל, ראש הממשלה מדבר בפתיחות נדירה על השאלה שמשגעת את המערכת הפוליטית | על הרגע המרגש אחרי מתן פקודת התקיפה באיראן, ומספר על הדמעות מול התפילין של הלוחם שנפל - כל הציטוטים (חדשות בארץ)

דני שפיץ
08:37

גיוס בכפייה: המון זועם הפך רכב צבאי לאחר מעצר דרמטי של משתמט

על רקע מצוקת החיילים בחזית והורדת גיל הגיוס, המרד ברחובות אוקראינה עולה שלב  | האם זהו הסדק המשמעותי הראשון בחזית העורף? כשצעיר אחד נלקח בכוח אל תוך ניידת, שכונה שלמה יצאה למלחמה חזיתית מול המגייסים (חדשות בעולם)

דני שפיץ
08:11

סופ"ש חם לפנינו: עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומסי חום כבד בשבת 

לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה נאה ותחול ירידה קלה בטמפרטורות, שיהיו רגילות לעונה. במקביל, השירות המטאורולוגי פרסם 'אזהרה אדומה' חריגה על עומס חום קיצוני בבקעת הירדן ואזהרות כתומות באזור ים המלח, הערבה והעמקים. ואיך יהיה מזג האוויר בשבת קודש? התחזית המלאה (מזג האוויר)

כיכר השבת
08:10

דריכות בישראל: נתניהו וכ"ץ בהתייעצות דחופה;  הרמטכ"ל בהערכות מצב בקריה

ראש הממשלה ושר הביטחון קיימו התייעצות ביטחונית • הרמטכ"ל זמיר ערך הערכות מצב בקריה | "תקיפה איראנית תוביל לתגובה עצימה" (צבא וביטחון)

יוני גבאי
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