שר הביטחון: ישראל לא צריכה אישור להישאר בלבנון

בראיון חסר תקדים לשרון גל, ראש הממשלה מדבר בפתיחות נדירה על השאלה שמשגעת את המערכת הפוליטית | על הרגע המרגש אחרי מתן פקודת התקיפה באיראן, ומספר על הדמעות מול התפילין של הלוחם שנפל - כל הציטוטים (חדשות בארץ)

דני שפיץ