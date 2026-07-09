שר הביטחון הצהיר ברמז לטראמפ כי ישראל לא ביקשה אישור להיכנס ללבנון ואינה זקוקה לאישור להישאר שם. "זכותנו וחובתנו להגן על תושבי הגליל מול איומי חיזבאללה", אמר. לדבריו, ישראל הקימה אזור ביטחון חזק בלבנון מהים במערב ועד מתחם הבופור במזרח, נקי מתושבים ומתשתיות טרור. השר הבהיר כי ישראל תמשיך להישאר באזור הביטחון ולפעול ממנו עד לפירוק החיזבאללה מנשקו והסרת האיום מעל תושבי הצפון.

כיכר השבת