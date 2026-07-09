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איראן מודיעה: תקפנו מטרות אמריקאיות בקטר, בחריין וכווית

צבא איראן הודיע כי תקף מטרות אמריקאיות במדינות המפרץ בתגובה לתקיפות האמריקאיות הלילה. לפי ההודעה, איראן תקפה באמצעות כטב"מים רבים את מערכות הפטריוט בכווית, מתקני קליטת לוויינים ואתרי התרעה מוקדמת בקטר, ומאגרי דלק של הצבא האמריקאי בבחריין.

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