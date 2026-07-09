אירוע מזעזע במיוחד התרחש בימים האחרונים בארגנטינה, כאשר מדריך טייס נםרד מתלמידתו במהלך טיסה - וקפץ אל מותו | הרשויות מעריכות כי מדובר באירוע על רקע נפשי ושללו בינתיים חשד לפלילים, גופתו של המורה נמצאה בשדה סמוך (חדשות)כיכר השבת
בזמן שהתקשורת האיראנית מציגה המוני אדם ובכי תמרורים בטקסי ההלוויה של האייתוללה המחוסל עלי חמינאי, האמת הפוכה לחלוטין | מתחת למסכי העשן שהיא מפזרת, איראן פועלת מתוך מצוקה, במיוחד כששעון החול האמריקני של האירועים הלאומיים עומד להסתיים | זה מה שמתרחש מאחורי הקלעים (מגזין, העולם הערבי)שמאי צוק
בעוד המערכת הפוליטית בוושינגטון סוערת סביב חרדותיו של דונלד טראמפ, ישראל מסמנת נתיב עצמאי | יהודה גליקמן צולל אל תוכנית השיקום הלאומית, מנתח את הריקושטים הכלכליים ומשיב על השאלה שמטרידה כל משפחה: כמה המלחמה הזו תעלה לכיס של כולנו?! (מדיני, כלכלה)כיכר השבת
מארין לה פן, אשת הימין הקשוחה שמבטיחה צרפת ללא מהגרים, ניצלה שוב מגורל אכזר לקריירה הפוליטית שלה | שעות אחרי שהורשעה בבית המשפט בפעם השנייה, הודיעה לה-פן כי תתמודד לנשיאות צרפת - ללא אזיק אלקטרוני, למרות פסיקת בית המשפט | זו כבר הפעם הרביעית שהיא מתמודדת לנשיאות. הפעם, רבים הם המאמינים כי יש לה סיכוי טוב להיכנס לארמון האליזה, בתנאי שהכל ילך לפי התוכנית המתוחכמת של עורכי דינה (מגזין כיכר)ישראל גראדווהל
במקום טכנולוגיות יקרות, מעבדות מתקדמות ומוצרים נוצצים, יש המצאות שנולדו דווקא מתוך מחסור: תותבת מגומי וצמיגים ישנים, מסנן מים מחרס וכסף, מקרר שעובד בלי חשמל וכיסא גלגלים מכיסא פלסטיק פשוט | מאחורי הפתרונות הצנועים אך המדהימים הללו עומדים רופאים, קדרים, מהנדסים ואמנים שהבינו אמת פשוטה אחת: לפעמים הדרך לשנות חיים אינה עוברת דרך מכונה מורכבת, אלא דרך רעיון חכם, זול ונגיש (כיכר מגזין)אבישי לוי
רונלד פלאט רק רצה להתחיל מחדש, אבל המפגש עם אלברט ווקר – פושע נמלט ומבוקש על ידי האינטרפול הפך עבורו למלכודת מוות אכזרית בלב ים | זהו סיפורו הבלתי ייאמן של הרצח המושלם שכמעט הצליח, עד ששעון רולקס עקשן אחד עלה ברשת הדייגים והחליט לעשות צדק מהמעמקים (מגזין כיכר)דני שפיץ
ספר חדש טוען כי המדרשים ששימשו כהוכחה לכך שכיפת הסלע היא אבן השתייה - הוכנסו לטקסט מאות שנים לאחר החורבן • מי העז להכניס 'נבואה-בדיעבד' בפיו של רשב"י ומהי האמת על מקום המקדש? • הספר העסיסי שלא ישאיר אתכם אדישים (היסטוריה)ישראל שפירא
יעל הייתה חוזרת בלילות בתחושת ייאוש, ומסתגרת בחדר במשך שעות. הוריה ראו את האכזבה שעל פניה, וליבם נקרע. הם לא היו מסוגלים לראות את בתם סובלת בגלל אזלת ידם הכלכלית | סיפורה של בחורת סמינר (שידוכים)כיכר השבת
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