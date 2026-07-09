הנשיאה הבאה? | התרגיל המבריק של לה-פן שהותיר את מתנגדיה פעורי פה

בשבוע שעבר סקרנו את השכונה הצפונית של נוף הגליל, השבוע נעבור לשכונה הסמוכה: שכונת הר יונה ג' | היא שכונה שכבר לא בשלב ההתחלה אבל גם לא סיימה לגדול, הקהילות מבוססות, המוסדות קיימים, והבנייה ממשיכה בקצב יפה | בשכונה יש אוויר הרים, נוף פתוח, קהילות מגוונות, ומחיר שבמרכז הארץ פשוט לא קיים | עושים לכם סדר (מגזין, נדל"ן)

ישראל פורטנוי