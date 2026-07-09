כמה זה יעלה לנו? | טראמפ בחרדות וישראל נלחמת על הכיס: החשבון המלא

מארין לה פן, אשת הימין הקשוחה שמבטיחה צרפת ללא מהגרים, ניצלה שוב מגורל אכזר לקריירה הפוליטית שלה | שעות אחרי שהורשעה בבית המשפט בפעם השנייה, הודיעה לה-פן כי תתמודד לנשיאות צרפת - ללא אזיק אלקטרוני, למרות פסיקת בית המשפט | זו כבר הפעם הרביעית שהיא מתמודדת לנשיאות. הפעם, רבים הם המאמינים כי יש לה סיכוי טוב להיכנס לארמון האליזה, בתנאי שהכל ילך לפי התוכנית המתוחכמת של עורכי דינה (מגזין כיכר)

ישראל גראדווהל