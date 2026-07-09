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חפצים התעופפו, נוסעים נמלטו: עימות אלים פרץ בשדה התעופה במכסיקו | צפו

תיעוד חריג פורסם ביממה האחרונה ברשתות החברתיות, בו נראית מהומה אדירה ואלימות בשדה התעופה הבינלאומי של מקסיקו סיטי (AICM) | בתיעוד מטרמינל 2 נראית אימות קשה בין הנוסעים ואנשי צוות השדה | על פי הדיווחים, מדובר בקבוצת נוסעים שהורחקה מהטיסה בשל הפרעה לסדר | על פי הודעת הרשות השופטת, כלל המעורבים בתקרית שבתיעוד נעצרו והובאו לחקירה | כך זה היה נראה (תעופה)

המהומה בשדה התעופה | צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א
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קובי אטינגר
15:15

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15:02

מה ההלכה לגבי בשר מעובד? הראשל"צ ריתק את אברכי הכולל בשיעור מיוחד

רבה של ירושלים הראשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר הגיע אתמול לביקור מיוחד בהיכל כולל "שערי מרדכי" בראשות הגר"ר רפאלי, ופרס בפני עשרות האברכים את היסודות והשלכות ההלכה בעידן המודרני של תעשיית המזון • צפו בתיעוד (חרדים)

חיים רוזנבוים
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