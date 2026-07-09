בית המשפט הרשיע אישה בתקיפה חמורה, לאחר שהתנפלה בצעקות ובאלימות על ילדים יהודים מחוץ לבית ספר, ולאחר מכן תקפה פיזית אב לילדים שניסה לגונן עליהם | הורשעה בשורה של סעיפי תקיפה והתנהגות גזענית, וגזר דינה יינתן בהמשך (בעולם)

כיכר השבת