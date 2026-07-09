עשרות תקיפות אמריקניות באיראן, חילופי מהלומות בלתי פוסקים וסגנון חריף במיוחד של הנשיא טראמפ שמכנה את טהרן "סרטן" | ד"ר שי הר-צבי, ראש תחום הזירה הבינלאומית והמזרח התיכון באוניברסיטת רייכמן, עושה סדר בבלאגן: על מה באמת נלחמים שם, למה זה טוב לישראל, ואיך טורקיה מנסה לנצל את המצב כדי לעקוף אותנו? | צפו (צבא וביטחון)

יוסי סרגובסקי