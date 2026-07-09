היום תמו ימי השבעה על אביו של אחד מעשירי ישראל, רמי לוי • צפו ברגעים ובסיפורים מרגשים מתוך ימי הניחוםכיכר השבת
בית המשפט הרשיע אישה בתקיפה חמורה, לאחר שהתנפלה בצעקות ובאלימות על ילדים יהודים מחוץ לבית ספר, ולאחר מכן תקפה פיזית אב לילדים שניסה לגונן עליהם | הורשעה בשורה של סעיפי תקיפה והתנהגות גזענית, וגזר דינה יינתן בהמשך (בעולם)כיכר השבת
יחידת אבטחת אישים זיהתה חשוד במרכז הארץ והורתה לשר סמוטריץ' שלא לצאת מבניין בו קיים פגישה. בחקירה התברר כי מדובר בשוהה בלתי חוקי, והוא נעצר על ידי המשטרה.כיכר השבת
השבוע נערכה בת"ת 'איש מצליח' בב"ב מסיבת חומש מפוארת לתלמידי כיתות א' | במעמד השתתפו רבנים ואישי ציבור, ובראשם ראש הישיבה הגר"צ מאזוז וחבר המועצת הגר"ש מחפוד | צפו בגלריה (חרדים)חיים רוזנבוים
הרוג ומספר פצועים בתקיפת כטב"ם ישראלי על רכב בצומת אלעבאס במערב העיר עזה. מוקדם יותר היום חוסלו שני עזתיים בתקיפה ישראלית באזור בטן א-סמין בח'אן יונס בדרום הרצועה. סה"כ שלושה הרוגים בשתי תקיפות.קובי אטינגר
שתי שוטרות סיור תועדו נוהגות בקלות דעת קיצונית תוך שאחת מהן מתעדת את ההתנהגות הבלתי נסבלת | התיעוד שהגיע לעיתונאי דניאל עמרם הצליח לזעזע את הרשת | המשטרה: "המפכ"ל רואה את האירוע בחומרה" (משטרה)כיכר השבת
רבה של ירושלים הראשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר הגיע אתמול לביקור מיוחד בהיכל כולל "שערי מרדכי" בראשות הגר"ר רפאלי, ופרס בפני עשרות האברכים את היסודות והשלכות ההלכה בעידן המודרני של תעשיית המזון • צפו בתיעוד (חרדים)חיים רוזנבוים
עשרות תקיפות אמריקניות באיראן, חילופי מהלומות בלתי פוסקים וסגנון חריף במיוחד של הנשיא טראמפ שמכנה את טהרן "סרטן" | ד"ר שי הר-צבי, ראש תחום הזירה הבינלאומית והמזרח התיכון באוניברסיטת רייכמן, עושה סדר בבלאגן: על מה באמת נלחמים שם, למה זה טוב לישראל, ואיך טורקיה מנסה לנצל את המצב כדי לעקוף אותנו? | צפו (צבא וביטחון)יוסי סרגובסקי
כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ