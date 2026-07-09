כונני הצלה ומד"א העניקו טיפול רפואי לילד שסבל מקשיי נשימה • הילד פונה בהכרה מלאה לבית החולים מעייני הישועה | ארגון הצלה מזכיר: עלייה דרמטית במקרי טביעה בימי החופש (חדשות חרדים)כיכר השבת
ילד כבן 11 נמשה מבריכת שחייה ברחוב ד"ר ברויאר בבני ברק לאחר שטבע במהלך שחייה. מצילים משכו אותו מהמים וצוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה. הילד פונה לבית החולים מעייני הישועה במצב יציב.קובי רוזן
בפני עשרות ראשי כוללים שבאו להודות לו על מסירותו למען קרן עולם התורה, שיתף המשגיח ר' דן סגל בסיפור אישי נדיר ובדברים ששמע מהגראי"ל שטיינמן, שמאירים באור חדש את משמעות הגזירות הכלכליות על עולם התורה (עולם הישיבות)חנני ברייטקופף
i24NEWS חושף כי בפגישה בין ראש השב"כ רונן בר לבין המגיש יעקב ברדוגו מערוץ 14 נכח איש שב"כ נוסף, שהוא קרוב משפחה מדרגה ראשונה של עיתונאי ידוע בערוץ 14. הפגישה נועדה לקדם חקירה נגד חדשות 12 בעניין ביטחון מידע. בימים האחרונים שינה בר את עמדתו וביקש מהיועמ"שית אישור לחקור את ההדלפה, למרות שמלכתחילה הסביר לשרי הקבינט שאין תוחלת והצדקה משפטית לחקירה. השב"כ בחר שלא להגיב.כיכר השבת
מזכיר המועצה לביטחון לאומי באיראן מאיים בפעולת תגמול, ומאיים במתקפה ישירה על ישראל | הלילה עבר בשקט, בלי תקיפות. ברקע: קטאר מתווכת בין וושינגטון לטהרן להרגעת הרוחות | ארה"ב: "בינתיים נותנים לדיפלומטיה להוביל" (בעולם)יוסי נכטיגל
שריפה קטלנית באזור לוס גאיירדוס במחוז אלמריה • 19 בני אדם עדיין מוגדרים נעדרים | גל החום באירופה ממשיך לגבות קורבנות (בעולם)כיכר השבת
לפי סוכנות בלומברג, טורקיה מבקשת את הסכמת רוסיה להעביר למדינה שלישית את מערכות ההגנה האווירית S-400 שרכשה ממוסקבה. המטרה: לסלול את הדרך לרכישת מטוסי קרב אמריקאיים מדגם F-35. גורם רוסי אמר כי הנושא רגיש ביותר וכי רוסיה קיימה דיונים עם טורקיה בעניין.קובי אטינגר
גבר בן 28 נפצע במצב בינוני במהלך רכיבה על אופנוע ים בסמוך לחוף עין גב בכינרת. הפציעה אירעה בשעה 12:31, והנפגע סובל מחבלת ראש. צוותי מד"א פינו אותו למרכז הרפואי פוריה.קובי רוזן
כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ