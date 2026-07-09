כיכר השבת
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הרב שזעם על הביטאון | 'זופניק בכיכר' עם כל התמונות, הנייעס והחשיפות של השבוע

החזנות של מקלב | הצצה ל"פרויקט 0" | פרשן הימין והפרשן החרדי נצפו יחד | המשב"ק שנתפס עם אדמו"ר אחר | תמונת האדמו"ר שעוררה התרגשות מיותרת | האדמו"ר שעלה להשתקע בישראל וסחב הכל לבד | הברכה של חבר המועצת להדר מוכתר | קולגהפט בשיחה חשובה | עמית חדד בחתונה החרדית | הצלם שהוריד 11 קילו ממשקלו ורץ | יוצר התוכן עם האריות | אריק דביר חגג בר מצווה | שרולי גרין בהקלטות אצל יואלי דיקמן | יומולדת בהפתעה לפיני איינהורן | מידד טסה חוגג 9 שנות נישואין | גפני וקרעי מתפללים יחד | ההופעה המשעשעת של גולדקנופף | כל המי ומי בניחום אצל רמי לוי | הח"כ שנוסע על קורקינט | חמש הכתבות הנצפות השבוע ב'כיכר' ועוד... • כל התמונות, הנייעס והסיפורים הלוהטים של השבוע • מזפנק: איציק אוחנה (זופניק)

זופניק בכיכר | צילום: צילום: נתי שוחט - פלאש 90 | עריכה: ידידיה כהן
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מבזקים נוספים

16:00

עם קשיי נשימה: ילד חולץ לאחר שטבע בבריכה ציבורית בבני ברק

כונני הצלה ומד"א העניקו טיפול רפואי לילד שסבל מקשיי נשימה • הילד פונה בהכרה מלאה לבית החולים מעייני הישועה | ארגון הצלה מזכיר: עלייה דרמטית במקרי טביעה בימי החופש (חדשות חרדים)

כיכר השבת
15:54

בני ברק: ילד בן 11 נמשה מבריכה ביתית במצב יציב

ילד כבן 11 נמשה מבריכת שחייה ברחוב ד"ר ברויאר בבני ברק לאחר שטבע במהלך שחייה. מצילים משכו אותו מהמים וצוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה. הילד פונה לבית החולים מעייני הישועה במצב יציב.

קובי רוזן
15:42

האם הלחץ הכלכלי הוא בכלל ברכה? המעשה האישי המרעיש שחשף המשגיח

בפני עשרות ראשי כוללים שבאו להודות לו על מסירותו למען קרן עולם התורה, שיתף המשגיח ר' דן סגל בסיפור אישי נדיר ובדברים ששמע מהגראי"ל שטיינמן, שמאירים באור חדש את משמעות הגזירות הכלכליות על עולם התורה (עולם הישיבות)

חנני ברייטקופף
15:26

חשיפה: קרוב משפחה של עיתונאי ערוץ 14 נכח בפגישה עם ראש השב"כ

i24NEWS חושף כי בפגישה בין ראש השב"כ רונן בר לבין המגיש יעקב ברדוגו מערוץ 14 נכח איש שב"כ נוסף, שהוא קרוב משפחה מדרגה ראשונה של עיתונאי ידוע בערוץ 14. הפגישה נועדה לקדם חקירה נגד חדשות 12 בעניין ביטחון מידע. בימים האחרונים שינה בר את עמדתו וביקש מהיועמ"שית אישור לחקור את ההדלפה, למרות שמלכתחילה הסביר לשרי הקבינט שאין תוחלת והצדקה משפטית לחקירה. השב"כ בחר שלא להגיב.

כיכר השבת
15:06

איראן מאיימת בהסלמה: "גם ישראל לא תהיה חסינה" | קטאר פועלת בקדחתנות למנוע מלחמה נוספת

מזכיר המועצה לביטחון לאומי באיראן מאיים בפעולת תגמול, ומאיים במתקפה ישירה על ישראל | הלילה עבר בשקט, בלי תקיפות. ברקע: קטאר מתווכת בין וושינגטון לטהרן להרגעת הרוחות | ארה"ב: "בינתיים נותנים לדיפלומטיה להוביל" (בעולם)

יוסי נכטיגל
14:41

לפחות 11 הרוגים בשריפה הקטלנית בספרד - אלפים פונו מבתיהם

שריפה קטלנית באזור לוס גאיירדוס במחוז אלמריה • 19 בני אדם עדיין מוגדרים נעדרים | גל החום באירופה ממשיך לגבות קורבנות (בעולם)

כיכר השבת
14:36

טורקיה מבקשת אישור רוסי למכור מערכת S-400 כדי לרכוש מטוסי F-35

לפי סוכנות בלומברג, טורקיה מבקשת את הסכמת רוסיה להעביר למדינה שלישית את מערכות ההגנה האווירית S-400 שרכשה ממוסקבה. המטרה: לסלול את הדרך לרכישת מטוסי קרב אמריקאיים מדגם F-35. גורם רוסי אמר כי הנושא רגיש ביותר וכי רוסיה קיימה דיונים עם טורקיה בעניין.

קובי אטינגר
14:32

רוכב אופנוע ים בן 28 נפצע במצב בינוני בכינרת ופונה לפוריה

גבר בן 28 נפצע במצב בינוני במהלך רכיבה על אופנוע ים בסמוך לחוף עין גב בכינרת. הפציעה אירעה בשעה 12:31, והנפגע סובל מחבלת ראש. צוותי מד"א פינו אותו למרכז הרפואי פוריה.

קובי רוזן
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