i24NEWS חושף כי בפגישה בין ראש השב"כ רונן בר לבין המגיש יעקב ברדוגו מערוץ 14 נכח איש שב"כ נוסף, שהוא קרוב משפחה מדרגה ראשונה של עיתונאי ידוע בערוץ 14. הפגישה נועדה לקדם חקירה נגד חדשות 12 בעניין ביטחון מידע. בימים האחרונים שינה בר את עמדתו וביקש מהיועמ"שית אישור לחקור את ההדלפה, למרות שמלכתחילה הסביר לשרי הקבינט שאין תוחלת והצדקה משפטית לחקירה. השב"כ בחר שלא להגיב.

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