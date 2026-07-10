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לחזק את הקהילה בבני ברק; בנו של האדמו"ר מסקווירא נחת בארץ • תיעוד

ביקור הוד עורך בימים אלו בארה"ק הרה"צ רבי יצחק טווערסקי, בנו של האדמו"ר מסקווירא, שהגיע לחזק את בני הקהילה תושבי בני ברק | צפו בתיעודים ממעמדי הקודש שנערכו עם הגעתו לישראל, ממעמד קבלת הפנים ע"י החסידים ובהמשך ע"י ילדי החסידות (חסידים)

הרה"צ רבי יצחק טווערסקי בביקור בארץ | צילום: צילום: שוקי לרר
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מבזקים נוספים

16:23

לפחות 2 הרוגים בסדרת תקיפות כטב"מ ישראליות בדרום לבנון

ערוצים לבנוניים מדווחים על הרוג נוסף בתקיפה שניה של כטב"מ ישראלי בכפר רמאן ליד נבטיה. במקביל דווח על תקיפת כטב"מ בנבטיה אלפוקא. מאז שעות הבוקר תקפו כטב"מים ישראליים מספר יעדים בדרום לבנון: כפר רמאן (2 תקיפות), נבטיה אלפוקא, שוכין, קעקעיה אלג'סר ושבעא. בסך הכל דווח על לפחות 2 הרוגים ו-4 פצועים בתקיפות.

קובי אטינגר
16:23

גבר בן 82 נפצע במצב בינוני בתאונת קלנועית בירוחם

גבר בן 82 נפצע במצב בינוני במהלך נסיעה על קלנועית בירוחם. הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 14:56. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה כשהוא סובל מחבלה בחזה.

קובי רוזן
16:00

עם קשיי נשימה: ילד חולץ לאחר שטבע בבריכה ציבורית בבני ברק

כונני הצלה ומד"א העניקו טיפול רפואי לילד שסבל מקשיי נשימה • הילד פונה בהכרה מלאה לבית החולים מעייני הישועה | ארגון הצלה מזכיר: עלייה דרמטית במקרי טביעה בימי החופש (חדשות חרדים)

כיכר השבת
15:54

בני ברק: ילד בן 11 נמשה מבריכה ביתית במצב יציב

ילד כבן 11 נמשה מבריכת שחייה ברחוב ד"ר ברויאר בבני ברק לאחר שטבע במהלך שחייה. מצילים משכו אותו מהמים וצוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה. הילד פונה לבית החולים מעייני הישועה במצב יציב.

קובי רוזן
15:42

האם הלחץ הכלכלי הוא בכלל ברכה? המעשה האישי המרעיש שחשף המשגיח

בפני עשרות ראשי כוללים שבאו להודות לו על מסירותו למען קרן עולם התורה, שיתף המשגיח ר' דן סגל בסיפור אישי נדיר ובדברים ששמע מהגראי"ל שטיינמן, שמאירים באור חדש את משמעות הגזירות הכלכליות על עולם התורה (עולם הישיבות)

חנני ברייטקופף
15:26

חשיפה: קרוב משפחה של עיתונאי ערוץ 14 נכח בפגישה עם ראש השב"כ

i24NEWS חושף כי בפגישה בין ראש השב"כ רונן בר לבין המגיש יעקב ברדוגו מערוץ 14 נכח איש שב"כ נוסף, שהוא קרוב משפחה מדרגה ראשונה של עיתונאי ידוע בערוץ 14. הפגישה נועדה לקדם חקירה נגד חדשות 12 בעניין ביטחון מידע. בימים האחרונים שינה בר את עמדתו וביקש מהיועמ"שית אישור לחקור את ההדלפה, למרות שמלכתחילה הסביר לשרי הקבינט שאין תוחלת והצדקה משפטית לחקירה. השב"כ בחר שלא להגיב.

כיכר השבת
15:06

איראן מאיימת בהסלמה: "גם ישראל לא תהיה חסינה" | קטאר פועלת בקדחתנות למנוע מלחמה נוספת

מזכיר המועצה לביטחון לאומי באיראן מאיים בפעולת תגמול, ומאיים במתקפה ישירה על ישראל | הלילה עבר בשקט, בלי תקיפות. ברקע: קטאר מתווכת בין וושינגטון לטהרן להרגעת הרוחות | ארה"ב: "בינתיים נותנים לדיפלומטיה להוביל" (בעולם)

יוסי נכטיגל
14:41

לפחות 11 הרוגים בשריפה הקטלנית בספרד - אלפים פונו מבתיהם

שריפה קטלנית באזור לוס גאיירדוס במחוז אלמריה • 19 בני אדם עדיין מוגדרים נעדרים | גל החום באירופה ממשיך לגבות קורבנות (בעולם)

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