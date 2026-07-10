חשיפה: קרוב משפחה של עיתונאי ערוץ 14 נכח בפגישה עם ראש השב"כ

דרמה של ממש נרשמה הבוקר בטיסה שגרתית של חברת התעופה ריינאייר | בזמן ההמראה, אחד החלונות התנפץ ונרשמה ירידת לחץ בתא הנוסעים, מסכות החמצן ירדו, אלא שהדרמה לא נגמרה שם | הנוסע שישב בסמוך לחלון החל להישאב החוצה דרך החלון המנופץ | עדי ראיה סיפרו שאשתו אחזה בו שלא יישאב מהמטוס, ונוסעים נוספים עזרו לה (תעופה)

איציק אברהם