דרמה של ממש נרשמה הבוקר בטיסה שגרתית של חברת התעופה ריינאייר | בזמן ההמראה, אחד החלונות התנפץ ונרשמה ירידת לחץ בתא הנוסעים, מסכות החמצן ירדו, אלא שהדרמה לא נגמרה שם | הנוסע שישב בסמוך לחלון החל להישאב החוצה דרך החלון המנופץ | עדי ראיה סיפרו שאשתו אחזה בו שלא יישאב מהמטוס, ונוסעים נוספים עזרו לה (תעופה)איציק אברהם
ערוצים לבנוניים מדווחים על הרוג נוסף בתקיפה שניה של כטב"מ ישראלי בכפר רמאן ליד נבטיה. במקביל דווח על תקיפת כטב"מ בנבטיה אלפוקא. מאז שעות הבוקר תקפו כטב"מים ישראליים מספר יעדים בדרום לבנון: כפר רמאן (2 תקיפות), נבטיה אלפוקא, שוכין, קעקעיה אלג'סר ושבעא. בסך הכל דווח על לפחות 2 הרוגים ו-4 פצועים בתקיפות.קובי אטינגר
גבר בן 82 נפצע במצב בינוני במהלך נסיעה על קלנועית בירוחם. הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 14:56. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה כשהוא סובל מחבלה בחזה.קובי רוזן
כונני הצלה ומד"א העניקו טיפול רפואי לילד שסבל מקשיי נשימה • הילד פונה בהכרה מלאה לבית החולים מעייני הישועה | ארגון הצלה מזכיר: עלייה דרמטית במקרי טביעה בימי החופש (חדשות חרדים)כיכר השבת
ילד כבן 11 נמשה מבריכת שחייה ברחוב ד"ר ברויאר בבני ברק לאחר שטבע במהלך שחייה. מצילים משכו אותו מהמים וצוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה. הילד פונה לבית החולים מעייני הישועה במצב יציב.קובי רוזן
i24NEWS חושף כי בפגישה בין ראש השב"כ רונן בר לבין המגיש יעקב ברדוגו מערוץ 14 נכח איש שב"כ נוסף, שהוא קרוב משפחה מדרגה ראשונה של עיתונאי ידוע בערוץ 14. הפגישה נועדה לקדם חקירה נגד חדשות 12 בעניין ביטחון מידע. בימים האחרונים שינה בר את עמדתו וביקש מהיועמ"שית אישור לחקור את ההדלפה, למרות שמלכתחילה הסביר לשרי הקבינט שאין תוחלת והצדקה משפטית לחקירה. השב"כ בחר שלא להגיב.כיכר השבת
מזכיר המועצה לביטחון לאומי באיראן מאיים בפעולת תגמול, ומאיים במתקפה ישירה על ישראל | הלילה עבר בשקט, בלי תקיפות. ברקע: קטאר מתווכת בין וושינגטון לטהרן להרגעת הרוחות | ארה"ב: "בינתיים נותנים לדיפלומטיה להוביל" (בעולם)יוסי נכטיגל
שריפה קטלנית באזור לוס גאיירדוס במחוז אלמריה • 19 בני אדם עדיין מוגדרים נעדרים | גל החום באירופה ממשיך לגבות קורבנות (בעולם)כיכר השבת
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