עו"ד שי אליאס תובע את הסטנדפיסט המוכר במאות אלפי שקלים

דובר משרד החוץ האיראני הודיע כי איראן לא תאפשר ביקורות במתקנים הגרעיניים שניזוקו בתקיפות של ארצות הברית וישראל. לטענתו, החלטה 2231 של מועצת הביטחון של האו"ם איבדה למעשה את תוקפה המשפטי. הדובר הכחיש טענות אמריקאיות לפיהן איראן ביקשה לחדש את השיחות עם ארה"ב, והבהיר כי טהרן הסכימה רק לקבל ביקור של מתווכים.קובי אטינגר
כוחות צה"ל חיסלו היום שני מחבלי חיזבאללה ברכס עלי טאהר שהיוו איום מיידי על כוחותיו. המחבל הראשון פעל בסמוך לפיר של תשתית תת-קרקעית וחוסל בתקיפה מדויקת של חיל האוויר. בתקיפה נוספת חוסל חשוד שנע על גבי רכב. צה"ל פועל במרחב הרכס ולא מאפשר למחבלי הארגון לצאת מהתשתיות התת-קרקעיות ולנוע באזור.ב. ניסני
דיווחים מאיראן על פיצוץ ודליקה גדולה בבית הזיקוק לנפט בפולדחר שבמערב המדינה. הגורם לדליקה אינו ידוע בשלב זה.קובי אטינגר
השב"כ הודיע כי תיפתח חקירת דלף סוד בעניין הדלפת המבצע באיראן, אך הבהיר שהחלטה זו אינה קשורה לפגישה בין ראש השב"כ רונן בר לפרשן ערוץ 14 יעקב ברדוגו. לפי ההודעה, ההחלטה על פתיחת החקירה התקבלה על ידי ראש השב"כ הרבה לפני מועד הפגישה, לאחר תהליך מסודר של גורמי המקצוע והייעוץ המשפטי. השב"כ הוסיף כי ראש השירות מקיים מעת לעת פגישות עם עיתונאים וכלי תקשורת מגוונים.כיכר השבת
בעלת עסקים גילתה להפתעתה הודעת חוב ישנה וטענה לעיקול שהוטל שלא כדין על חשבונה בגין נכס בלוד שבו לא דרכה יותר מ-15 שנה. מנגד, בעירייה הודפים את הטענות וטוענים: לא היה עיקול מעולם, מדובר בדרישה לחוב ישן שבוטלה (משפט)משה כהן
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי הרפובליקה האסלאמית של איראן ביקשה להמשיך את השיחות עם וושינגטון, וארצות הברית הסכימה לכך. יחד עם זאת, טראמפ הבהיר לאיראן באופן חד-משמעי: "הפסקת האש הסתיימה".קובי אטינגר
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מסר כי איראן פנתה בבקשה לשיחות וארה"ב הסכימה. טראמפ הוסיף כי הבהיר לאיראנים "בצורה לא משתמעת לשתי פנים" שהפסקת האש הסתיימה.כיכר השבת
גבר בן 49 נפצע במצב בינוני באירוע אלימות במועצה אזורית חוף אשקלון. הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 17:00. הנפגע סובל מפציעה חודרת, וצוותי מד"א פינו אותו לבית החולים ברזילי.קובי רוזן
כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ