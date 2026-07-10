כיכר השבת
מבזקמוערך ביותר מ-2.5 מיליון שקל

תביעה ייצוגית נגד רשת הסופרמרקטים החרדית: "לא הציגה מחירים כנדרש"

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה נגד רשת הסופרמרקטים החרדית "נתיב החסד", בטענה כי בסניפיה לא הוצגו מחירים ליחידת מידה וארץ הייצור של מוצרים רבים כנדרש בחוק. היקף התביעה מוערך ביותר מ-2.5 מיליון שקל (משפט)

סופר | צילום: צילום: Michael Giladi
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מבזקים נוספים

10:49

איראן: לא נאפשר ביקורות במתקנים גרעיניים שניזוקו בתקיפות

דובר משרד החוץ האיראני הודיע כי איראן לא תאפשר ביקורות במתקנים הגרעיניים שניזוקו בתקיפות של ארצות הברית וישראל. לטענתו, החלטה 2231 של מועצת הביטחון של האו"ם איבדה למעשה את תוקפה המשפטי. הדובר הכחיש טענות אמריקאיות לפיהן איראן ביקשה לחדש את השיחות עם ארה"ב, והבהיר כי טהרן הסכימה רק לקבל ביקור של מתווכים.

קובי אטינגר
22:06

צה"ל חיסל שני מחבלי חיזבאללה ברכס עלי טאהר שהיוו איום על כוחותיו

כוחות צה"ל חיסלו היום שני מחבלי חיזבאללה ברכס עלי טאהר שהיוו איום מיידי על כוחותיו. המחבל הראשון פעל בסמוך לפיר של תשתית תת-קרקעית וחוסל בתקיפה מדויקת של חיל האוויר. בתקיפה נוספת חוסל חשוד שנע על גבי רכב. צה"ל פועל במרחב הרכס ולא מאפשר למחבלי הארגון לצאת מהתשתיות התת-קרקעיות ולנוע באזור.

ב. ניסני
19:17

דיווחים על פיצוץ ודליקה גדולה בבית זיקוק נפט באיראן

דיווחים מאיראן על פיצוץ ודליקה גדולה בבית הזיקוק לנפט בפולדחר שבמערב המדינה. הגורם לדליקה אינו ידוע בשלב זה.

קובי אטינגר
19:12

השב"כ: נחקור את ההדלפה על המבצע באיראן, אך זה לא קשור לפגישה עם ברדוגו

השב"כ הודיע כי תיפתח חקירת דלף סוד בעניין הדלפת המבצע באיראן, אך הבהיר שהחלטה זו אינה קשורה לפגישה בין ראש השב"כ רונן בר לפרשן ערוץ 14 יעקב ברדוגו. לפי ההודעה, ההחלטה על פתיחת החקירה התקבלה על ידי ראש השב"כ הרבה לפני מועד הפגישה, לאחר תהליך מסודר של גורמי המקצוע והייעוץ המשפטי. השב"כ הוסיף כי ראש השירות מקיים מעת לעת פגישות עם עיתונאים וכלי תקשורת מגוונים.

כיכר השבת
18:24

עוקלו החשבונות בגלל חוב: תביעת ענק נגד עיריית לוד

בעלת עסקים גילתה להפתעתה הודעת חוב ישנה וטענה לעיקול שהוטל שלא כדין על חשבונה בגין נכס בלוד שבו לא דרכה יותר מ-15 שנה. מנגד, בעירייה הודפים את הטענות וטוענים: לא היה עיקול מעולם, מדובר בדרישה לחוב ישן שבוטלה (משפט)

משה כהן
18:10

טראמפ: איראן ביקשה להמשיך בשיחות, אך הפסקת האש הסתיימה

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי הרפובליקה האסלאמית של איראן ביקשה להמשיך את השיחות עם וושינגטון, וארצות הברית הסכימה לכך. יחד עם זאת, טראמפ הבהיר לאיראן באופן חד-משמעי: "הפסקת האש הסתיימה".

קובי אטינגר
18:10

טראמפ: איראן ביקשה לדבר והבהרנו שהפסקת האש הסתיימה

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מסר כי איראן פנתה בבקשה לשיחות וארה"ב הסכימה. טראמפ הוסיף כי הבהיר לאיראנים "בצורה לא משתמעת לשתי פנים" שהפסקת האש הסתיימה.

כיכר השבת
17:52

גבר בן 49 נפצע במצב בינוני באירוע אלימות בחוף אשקלון

גבר בן 49 נפצע במצב בינוני באירוע אלימות במועצה אזורית חוף אשקלון. הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 17:00. הנפגע סובל מפציעה חודרת, וצוותי מד"א פינו אותו לבית החולים ברזילי.

קובי רוזן
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