דיווחים על פיצוץ ודליקה גדולה בבית זיקוק נפט באיראן

דובר משרד החוץ האיראני הודיע כי איראן לא תאפשר ביקורות במתקנים הגרעיניים שניזוקו בתקיפות של ארצות הברית וישראל. לטענתו, החלטה 2231 של מועצת הביטחון של האו"ם איבדה למעשה את תוקפה המשפטי. הדובר הכחיש טענות אמריקאיות לפיהן איראן ביקשה לחדש את השיחות עם ארה"ב, והבהיר כי טהרן הסכימה רק לקבל ביקור של מתווכים.

קובי אטינגר