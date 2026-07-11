כיכר השבת
מבזקכיכר השבת

משרד הבריאות מסיר אזהרת רחצה מחופי נהריה

משרד הבריאות הודיע על הסרת אזהרת הרחצה ופעילות ספורט בחופי גלי גליל צפון ודרום בנהריה, לאחר שבדיקות מי הים הראו תוצאות תקינות. הרחצה מותרת בחופים מוכרזים בלבד.

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מבזקים נוספים

01:58

תביעה ייצוגית: רשת השיווק הציגה מוצר כ"גבינה", ונתבעה ב-2.3 מיליון ש"ח

בקשה לאישור תובענה ייצוגית בסך 2.3 מיליון שקלים הוגשה נגד חברת גלובל ריטייל, מפעילת רשתות קרפור ויינות ביתן, בטענה כי הציגה מוצר המכיל שומן צמחי כ"גבינה בסגנון דנאבול", בניגוד לתקנים ולהוראות הדין (משפט)

משה כהן
01:13

3 פצועים בתאונה בין 4 כלי רכב בכביש 431

תאונת דרכים עם מעורבות 4 כלי רכב אירעה בכביש 431 סמוך למחלף ענבה. 3 נפגעים בגילאי 20-60 נפצעו באורח בינוני וקל, שניים מהם פונו לבית החולים הדסה עין כרם. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי בזירה.

קובי רוזן
23:58

אימה בנחלאות: צעיר בן 19 נרצח בדקירות בשבת

צעיר בן 19 נדקר למוות בדירה בשכונת נחלאות • מפקד מחוז ירושלים הגיע לזירה | מצוד אחר החשודים ברצח (בארץ)

קובי אטינגר
23:49

האולטימטום של גוטליב: "אם אין פריימריז – אני בחוץ"

חברת הכנסת טלי גוטליב מציבה איום: אם הליכוד לא יקיים פריימריז דמוקרטיים, היא לא תרוץ ברשימה. במקביל, הלחץ הכספי גובר: הח"כים חוששים לאבד את מימון הקמפיין בגלל הדחיות הממושכות בלוח הזמנים (פוליטי מדיני)

יוני גבאי
23:18

דיווח | צוותי טראמפ העבירו איום דרמטי לאיראן: "זה לא הולך להיות יום נהדר עבורם"

צוותי המשא ומתן האמריקנים העבירו איום דרמטי לאיראן, ואף הציבו אולטימטום שיפוג הלילה בשעה 12, כך לפי דיווח דרמטי המתפרסם באקסיוס | בניגוד לאיומים אחרים שפרסם הנשיא ברשת החברתית שלו, נראה כי הפעם מדובר באיום אמיתי שהועבר בערוצים המקובלים (מדיני)

ישראל גראדווהל
23:05

עורך הדין של העריקים: "הצבא לא עומד בהבטחות ולא באמת מעוניין בחרדים"

במהלך התוכנית "כיפות שחורות" התפתח דיון טעון, ח"כ שקלים (הליכוד) האשים: "היועמ"שית שחקנית פוליטית, המטרה היא כאוס והפלת הממשלה" בנוסף הציג יהודה אייזיקוביץ את הנתון הדמוגרפי: בעוד פחות מ-10 שנים מרבית המלש"בים יהיו חרדים, ח"כ נאור שירי (יש עתיד) פוצץ את הדיון בתחזית קודרת: "למדינה שאתם מתארים פה אין תקומה. זה פירוק של המדינה" | צפו (כיפות שחורות)

יוסי סרגובסקי
23:03

הראשון לציון הגר"י יוסף: "אין סיכוי שנתניהו יחזור בתשובה – אצל איזנקוט זה אפשרי"

במהלך שיעורו השבועי, הטיל הראשון לציון הגר"י יוסף פצצה פוליטית ועורר סערה. הרב ניתח את סיכויי החזרה בתשובה של בכירי המערכת, פסל על הסף את נתניהו, אך סימן דווקא את גדי אייזנקוט כמי שיכול להפתיע (חרדים)

קובי ישראל
22:44

זעזוע בירושלים: הקרב על קדושת השבת הפך לאלים

הקרב על בית הקפה "בסמטה" שנפתח בשבת הידרדר למהומות אלימות ברחוב הנביאים. מפגינים חסמו צירים, שוטרים הותקפו, וקטין נעצר. המתיחות בין חרדים לחילונים מגיעה לשיאים חדשים ומאיימת להצית את העיר כולה בשבועות הקרובים (חדשות חרדים)

קובי ישראל
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