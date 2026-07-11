דן אילוז עוזב את הליכוד ולא יתמודד בפריימריז

בקשה לאישור תובענה ייצוגית בסך 2.3 מיליון שקלים הוגשה נגד חברת גלובל ריטייל, מפעילת רשתות קרפור ויינות ביתן, בטענה כי הציגה מוצר המכיל שומן צמחי כ"גבינה בסגנון דנאבול", בניגוד לתקנים ולהוראות הדין (משפט)משה כהן
תאונת דרכים עם מעורבות 4 כלי רכב אירעה בכביש 431 סמוך למחלף ענבה. 3 נפגעים בגילאי 20-60 נפצעו באורח בינוני וקל, שניים מהם פונו לבית החולים הדסה עין כרם. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי בזירה.קובי רוזן
צעיר בן 19 נדקר למוות בדירה בשכונת נחלאות • מפקד מחוז ירושלים הגיע לזירה | מצוד אחר החשודים ברצח (בארץ)קובי אטינגר
חברת הכנסת טלי גוטליב מציבה איום: אם הליכוד לא יקיים פריימריז דמוקרטיים, היא לא תרוץ ברשימה. במקביל, הלחץ הכספי גובר: הח"כים חוששים לאבד את מימון הקמפיין בגלל הדחיות הממושכות בלוח הזמנים (פוליטי מדיני)יוני גבאי
צוותי המשא ומתן האמריקנים העבירו איום דרמטי לאיראן, ואף הציבו אולטימטום שיפוג הלילה בשעה 12, כך לפי דיווח דרמטי המתפרסם באקסיוס | בניגוד לאיומים אחרים שפרסם הנשיא ברשת החברתית שלו, נראה כי הפעם מדובר באיום אמיתי שהועבר בערוצים המקובלים (מדיני)ישראל גראדווהל
במהלך התוכנית "כיפות שחורות" התפתח דיון טעון, ח"כ שקלים (הליכוד) האשים: "היועמ"שית שחקנית פוליטית, המטרה היא כאוס והפלת הממשלה" בנוסף הציג יהודה אייזיקוביץ את הנתון הדמוגרפי: בעוד פחות מ-10 שנים מרבית המלש"בים יהיו חרדים, ח"כ נאור שירי (יש עתיד) פוצץ את הדיון בתחזית קודרת: "למדינה שאתם מתארים פה אין תקומה. זה פירוק של המדינה" | צפו (כיפות שחורות)יוסי סרגובסקי
במהלך שיעורו השבועי, הטיל הראשון לציון הגר"י יוסף פצצה פוליטית ועורר סערה. הרב ניתח את סיכויי החזרה בתשובה של בכירי המערכת, פסל על הסף את נתניהו, אך סימן דווקא את גדי אייזנקוט כמי שיכול להפתיע (חרדים)קובי ישראל
הקרב על בית הקפה "בסמטה" שנפתח בשבת הידרדר למהומות אלימות ברחוב הנביאים. מפגינים חסמו צירים, שוטרים הותקפו, וקטין נעצר. המתיחות בין חרדים לחילונים מגיעה לשיאים חדשים ומאיימת להצית את העיר כולה בשבועות הקרובים (חדשות חרדים)קובי ישראל
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