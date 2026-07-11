סוכנים דפקו בדלת: טראמפ במלחמה נגד הניו יורק טיימס

במהלך התוכנית "כיפות שחורות" התפתח דיון טעון, ח"כ שקלים (הליכוד) האשים: "היועמ"שית שחקנית פוליטית, המטרה היא כאוס והפלת הממשלה" בנוסף הציג יהודה אייזיקוביץ את הנתון הדמוגרפי: בעוד פחות מ-10 שנים מרבית המלש"בים יהיו חרדים, ח"כ נאור שירי (יש עתיד) פוצץ את הדיון בתחזית קודרת: "למדינה שאתם מתארים פה אין תקומה. זה פירוק של המדינה" | צפו (כיפות שחורות)

יוסי סרגובסקי