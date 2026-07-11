באיראן מדווחים כי האדם שהופיע בהלווייתו השבוע של ח'אמנאי בפנים מכוסות ועורר שמועות וסקרנות ברחבי איראן הוא נכדו הבכור של המנהיג העליון שחוסל | על פי הדיווח הוא הופיע עם פנים מכוסות מכיוון שספג כוויות בפניו בתקיפה שבה סבו נהרג | בתחילה היו שמועות וטענות כי האדם שהופיע בהלוויה בפנים מכוסות הוא מוג'תבא ח'אמנאי (העולם הערבי)

יוסי נכטיגל