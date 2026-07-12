כיכר השבת
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דיווחים: הסיבה למותו הפתאומי של הסנאטור ידיד ישראל וההספדים הנרגשים של הנשיא טראמפ ונתניהו

הסנאטור הרפובליקני לינדזי גראהם הלך לעולמו במפתיע בגיל 71, ברשתות התקשורת בארצות הברית דיווחו על רגעיו האחרונים ומה הוביל למותו • המשמעות של מותו בסנאט האמריקני לגבי המשך הלחימה מול איראן | ולסיום: ההספדים הנרגשים והחריגים של ראש הממשלה בנימין נתניהו והנשיא טראמפ (חדשות בעולם)

הקונגרס בארה"ב
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מבזקים נוספים

16:48

"שלום, באתי לעבודה": פלסטיני ניסה לשקר על בעל המסעדה בתל אביב

תושב חברון בן 24 נעצר בסוף השבוע האחרון על ידי שוטרי תחנת לב תל אביב בקו החוף בעיר, לאחר שניסה להתקבל לעבודה במסעדה מקומית באמצעות תעודת זהות ישראלית מזויפת. ערנותו של אזרח שהבחין בחשוד והזעיק את השוטרים, הובילה לבדיקתו ולחשיפת התרמית (בארץ)

דניאל הרץ
16:40

"ישר לתוך הלב שלי": הפרידה של נתניהו באמריקה מלינדזי גראהם

ראש הממשלה בראיון מיוחד לפוקס ניוז: 'גראהם הבין שללא מנהיגות אמריקנית לא יהיה חופש בעולם' • הדגיש את הסכנה בנפילת המזרח התיכון לידי איראן | הספד נרגש לידיד האמת (בעולם)

יוני גבאי
16:36

גבר בן 35 נפצע בינוני בתאונה בין 3 רכבים בכביש 25

גבר כבן 35 נפצע בדרגה בינונית בתאונת דרכים בכביש 25 סמוך לצומת תדהר. התאונה אירעה עם מעורבות של שלושה כלי רכב. הפצוע סבל מחבלות ופציעות בגפיים, וצוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה. הוא פונה לבית החולים סורוקה במצב בינוני.

קובי רוזן
16:36

ועדת הכנסת מאשרת חוק הלומי קרב — הגדרה רשמית ראשונה בחקיקה

יו"ר הקואליציה אופיר כץ העביר בוועדת הכנסת את חוק "הלומי הקרב", בשיתוף פעולה בין קואליציה לאופוזיציה. החוק מעניק לראשונה הגדרה רשמית בחקיקה להלומי קרב ומכיר בהבדלים הייחודיים בפגיעה זו. להלומי הקרב יינתנו טיפולים מותאמים אישית על ידי אגף השיקום במשרד הביטחון, ותורחב האפשרות להעניק זכאויות, תגמולים ופיצויים להם ולבני משפחותיהם. החוק יעבור בקריאה השנייה והשלישית השבוע.

כיכר השבת
16:36

תינוק בן 5 חודשים נפצע בינוני מחפץ כבד ברהט

תינוק בן כחמישה חודשים נפצע במצב בינוני מחפץ כבד שנפל עליו ברהט. הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 15:00. צוותי מד"א מעניקים לתינוק טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים סורוקה עם חבלת ראש.

קובי רוזן
16:35

תחשבו מה שאתם רוצים על הגיוס - אל תעצרו לומדי תורה ברחובות / דעה

השאלה כעת אינה אם חרדים צריכים להתגייס או לא, בשביל זה יש לנו גדולי תורה. זרמים אחרים יסברו אחרת ואף יחזקו את טענותיהם במקורות כאלה ואחרים | על דבר אחד אסור לחלוק, דבר אחד אסור שיקרה - מה שקורה כרגע, וזה אסון לאומי (דעה) 

דובי הוניג
16:24

"הרצחת וגם ירשת": שפיגלר חושף את שוד הביטוח הלאומי

מנכ"ל הביטוח הלאומי לשעבר במתקפה חריפה על האוצר • טוען שדמי הביטוח מופנים למימון המלחמה במקום לקצבאות | "זה לא מס כללי - זה כסף ייעודי" (כלכלה)

בני סולומון
16:23

תיעוד מעניין | מה חיפש בנו של האדמו"ר מגור באולם המליאה של העירייה הפולנית?

משלחת מיוחדת בראשות הרה"צ רבי ישראל מנחם אלתר הגיעה לעיריית ראדזימין שבפולין, והשיגה סיכום חסר תקדים על גידור שטח בית העלמין שהפך לכביש וגינה • ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט ומנכ"ל משרד השיכון יהודה מורגנשטרן הצטרפו, והעסקנים הפתיעו את ראש העיר עם מכתב אישי מנשיא המדינה יצחק הרצוג • צפו בתיעוד מהביקור (חרדים)

חיים רוזנבוים
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