תאונה בין 3 כלי רכב בכביש 6 — גבר במצב בינוני

מצר הורמוז שווה לאיראן הרבה יותר מעשרות פצצות אטום, כך מודה יועץ בכיר למנהיג העליון ומפקד משמרות המהפכה בדימוס | עוד עולה כי מצרי הורמוז יספקו לאיראן עשרות מיליארדי דולרים במצטבר, סכום השווה ערך לכלל הסנקציות הכלכליות המוטלות על איראן ואף יותר מכך (חדשות)כיכר השבת
צה"ל חיסל בסוף השבוע את המחבל חסן מצטפא זהיר אלרזינה מחמאס, שהיווה איום מיידי על כוחות צה"ל בצפון הרצועה. אלרזינה ניסה להטמין מטענים במרחב הקו הצהוב ולקדם מתווי טרור נגד הכוחות. בתקיפה נוספת בשבוע שעבר חוסל מחמד מחמוד עבד אלמעטי פיומי, מחבל נוח'בה בחמאס, שקידם מתווי טרור בטווח המיידי. שני המחבלים חוסלו בתקיפות אוויריות.ב. ניסני
תושב חברון בן 24 נעצר בסוף השבוע האחרון על ידי שוטרי תחנת לב תל אביב בקו החוף בעיר, לאחר שניסה להתקבל לעבודה במסעדה מקומית באמצעות תעודת זהות ישראלית מזויפת. ערנותו של אזרח שהבחין בחשוד והזעיק את השוטרים, הובילה לבדיקתו ולחשיפת התרמית (בארץ)דניאל הרץ
ראש הממשלה בראיון מיוחד לפוקס ניוז: 'גראהם הבין שללא מנהיגות אמריקנית לא יהיה חופש בעולם' • הדגיש את הסכנה בנפילת המזרח התיכון לידי איראן | הספד נרגש לידיד האמת (בעולם)יוני גבאי
גבר כבן 35 נפצע בדרגה בינונית בתאונת דרכים בכביש 25 סמוך לצומת תדהר. התאונה אירעה עם מעורבות של שלושה כלי רכב. הפצוע סבל מחבלות ופציעות בגפיים, וצוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה. הוא פונה לבית החולים סורוקה במצב בינוני.קובי רוזן
יו"ר הקואליציה אופיר כץ העביר בוועדת הכנסת את חוק "הלומי הקרב", בשיתוף פעולה בין קואליציה לאופוזיציה. החוק מעניק לראשונה הגדרה רשמית בחקיקה להלומי קרב ומכיר בהבדלים הייחודיים בפגיעה זו. להלומי הקרב יינתנו טיפולים מותאמים אישית על ידי אגף השיקום במשרד הביטחון, ותורחב האפשרות להעניק זכאויות, תגמולים ופיצויים להם ולבני משפחותיהם. החוק יעבור בקריאה השנייה והשלישית השבוע.כיכר השבת
תינוק בן כחמישה חודשים נפצע במצב בינוני מחפץ כבד שנפל עליו ברהט. הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 15:00. צוותי מד"א מעניקים לתינוק טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים סורוקה עם חבלת ראש.קובי רוזן
השאלה כעת אינה אם חרדים צריכים להתגייס או לא, בשביל זה יש לנו גדולי תורה. זרמים אחרים יסברו אחרת ואף יחזקו את טענותיהם במקורות כאלה ואחרים | על דבר אחד אסור לחלוק, דבר אחד אסור שיקרה - מה שקורה כרגע, וזה אסון לאומי (דעה)דובי הוניג
כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ